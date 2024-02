GameSir G8 Galileo al miglior prezzo: solo 59€ e il tuo smartphone diventa una console

Sei un gamer incallito e proprio non riesci a smettere di giocare? Hai consumato a più non posso la tua console e vorresti cimentarti nei titoli mobile? Niente paura perché giocare da smartphone con GameSir G8 Galileo sarà comodo e intuitivo come impugnare un classico controller e grazie all’offerta con coupon (NNNFRGSG8) il gadget è in sconto a 59€, una cifra decisamente ghiotta visto quello che offre!

GameSir G8 Galileo al miglior prezzo di sempre: risparmia con questo Coupon Geekbuying

Crediti: GameSir

Il controller per smartphone GameSir G8 Galileo è imperdibile a questo prezzo: per la prima volta il dispositivo è acquistabile a meno di 60€, con tanto di spedizione gratis. Basta utilizzare il nuovo coupon di Geekbuying e in prezzo scenderà a soli 59€: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Vuoi saperne di più sul nuovo controller targato GameSir? Allora dai un’occhiata alla nostra recensione! GameSir G8 Galileo è una soluzione versatile, dotata di connettività tramite Type-C e per questo compatibile sia con smartphone Android che con la serie iPhone 15. Il pad è dotato di analogici con Hall Effect, trigger di precisione, un ingresso mini jack per le cuffie e tante personalizzazioni lato software. Insomma, si tratta dell’accessorio perfetto per giocare comodamente da smartphone!

Crediti: GameSir

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le