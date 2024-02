Tutti in pista con le bici Eleglide: MTB e Trekking Bike in doppio sconto!

Il mese di febbraio è arrivato e con la solita puntualità ecco fare capolino anche le nuove occasioni dello store Geekmall. A questo giro abbiamo un trittico di bici elettriche Eleglide, soluzioni adatte ad ogni tipo di esigenza: utenti in cerca di un veicolo affidabile per gli spostamenti green e appassionati che puntano ad una nuova mountain bike, tenetevi pronti a salire in pista grazie alle nuove offerte del mese.

Nuovi Coupon Geekmall disponibili: Eleglide M2, M2 29″ e T1 Step-Thru in sconto dall’Europa

Eleglide M2 è una bici elettrica che conosciamo bene, in grado di dare grandi soddisfazioni. Si tratta di una mountain bike con pneumatici da 27,5 x 2,35″, equipaggiata con un motore da brushless da 250W e dotata di una grande autonomia (fino a 125 km in modalità assistita). Le sospensioni idrauliche, i freni a disco idraulici e il cambio Shimano a 24 velocità sono tutte caratteristiche che permettono di avere una guida fluida, sicura e comoda in ogni occasioni. Spostamenti rapidi in città, gite fuori porta e non solo: ogni occasione è adatta questa bici. Inoltre è presente un pratico display LCD per visualizzare i vari dettagli mentre i controlli tramite app permettono di accedere a funzioni come il blocco della bici, l’impostazione di una password ed altro ancora. Il modello Eleglide M2 (29″) presenta tutte queste caratteristiche ed un’unica differenza: le ruote salgono a 29 x 2,4″, in modo da avere una guida ancora più fluida sui terreni accidentati.

Queste due bici sono particolarmente adatte sia a chi cerca una compagna di avventure che agli utenti interessati ai soli spostamenti in città. Eleglide T1 Step-Thru è la perfetta via di mezzo: comoda e agile come una city bike (grazie anche al telaio Step-Thru) e ideale come trekking bike, seppur rimanendo su strade asfaltate. La bici presenta pneumatici CTS da 27,5″, un utile portapacchi ed un ammortizzatore idraulico anteriore con blocco. Fino a 100 km di autonomia in modalità assistita, display LCD, cambio Shimano a 7 velocità ed un manubrio con angolo regolabile: insomma, una bici elettrica votata alla comodità, ma senza rinunce. Tutti e tre i modelli targati Eleglide sono in doppio sconto su Geekmall: il prezzo scende in offerta lampo e grazie ai coupon che trovate in basso il risparmio aumenta!

