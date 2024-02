Adobe vuole rivoluzionare la creazione della musica con Project Music GenAI

Adobe ha presentato in questi giorni un nuovo esperimento con intelligenza artificiale generativa che punta ad aiutare le persone a creare e personalizzare la propria musica senza alcun tipo di esperienza o strumenti audio professionali. Annunciato durante l’Hot Pod Summit di Brooklyn, Project Music GenAI Control è un nuovo prototipo di AI che permette di generare musica partendo da semplici istruzioni di testo, senza utilizzare alcun software specializzato.

Brani completi senza l’utilizzo di strumenti professionali: ecco Project Music GenAI

Con Adobe Project Music GenAI Control, gli utenti possono inserire la descrizione del tipo di musica che desiderano (per esempio dance, jazz, pop, ect) e l’intelligenza artificiale si occuperà di generare un brano di quel genere. Grazie ai filtri, inoltre, sarà possibile personalizzare la creazione, regolando gli schemi ripetuti, il tempo, l’intensità e la struttura. Le sezione del brano, inoltre, potranno essere remixate e l’audio fatto girare il loop: ottimo per chi ha bisogno di basi musicali più lunghe.

Questo nuovo progetto è stato sviluppato in collaborazione con l’Università della California e la School of Computer Science della Carnegie Mellon University: si tratta comunque di un esperimento in fase embrionale, quindi non tutte le funzionalità descritte potrebbero funzionare a dovere. Una demo del progetto sarà disponibile presto sul sito ufficiale Adobe Labs.

