Alldocube iPlay 50 Lite costa meno di 100€ con display 2K, Widevine L1 e Android 13!

La serie iPlay 50 si arricchisce con un nuovo modello budget, un dispositivo economico ma pensato per l’intrattenimento, in particolare per godere al meglio delle tue serie TV preferite su Netflix. Alldocube iPlay 50 Lite è un tablet con Android 13, uno schermo da 2K certificato Widevine L1 e non solo: il prezzo diventa super conveniente grazie al codice sconto di Banggood!

Alldocube iPlay 50 Lite è perfetto per Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e YouTube: risparmia con questo codice sconto!

Crediti: Alldocube

Similmente agli altri modelli della gamma, Alldocube iPlay 50 Lite si presenta con un look sobrio e minimale, un corpo metallico ed un peso contenuto. Il dispositivo monta uno schermo IPS da 10.36″ con risoluzione 2K (2.000 x 1.200 pixel) e grazie alla certificazione Widevine L1 è possibile guardare contenuti in streaming in alta qualità (su Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e qualsiasi altra piattaforma video). Il software a bordo è basato su Android 13, per un’esperienza fluida, votata alla privacy e user friendly. Il chipset è una soluzione Allwinner A523 con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite micro SD.

Crediti: Alldocube

Il tablet Alldocube iPlay 50 Lite è in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con spedizione gratuita: utilizzando il coupon dedicato il prezzo scende a soli 92€, una cifra super appetibile per un dispositivo basilare ma dotato di alcune caratteristiche interessanti (come il supporto Widevine L1). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le