Recensione Sonos Ace: indubbiamente LE MIGLIORI, e non solo per quel che credi

Si sono fatte attendere, ma finalmente sono arrivate. Le Sonos Ace, le cuffie wireless del brand di cui ormai si parla da anni, arrivano ufficialmente anche in Italia a 499,00 euro. Un prezzo che le mette in competizione diretta con i punti di riferimento del settore, come le Sony WH-1000XM5 e le Apple AirPods Max, ma che con una durata della batteria da 30 ore (con ANC attivo), un design elegante e ricco di rifiniture, i tasti fisici per il controllo di riproduzione e funzionalità, ed il solito ottimo audio del brand, sicuramente conquisteranno una grande fetta del mercato attuale.

Cuffie over ear (a padiglione), quindi, che si inseriscono (quasi) perfettamente nell’ecosistema Sonos e che sicuramente apprezzeranno gli appassionati del brand che hanno in casa una delle soundbar del brand come la Sonos Arc (qui la recensione). Ma a breve vi spiego il perché.

Le stiamo provando da qualche settimana, le abbiamo usate in casa, per strada e anche in aereo: in questa recensione vi racconteremo tutti i pro ed i contro delle Sonos Ace, e perché sono tra le migliori cuffie nel mercato.

Recensione Sonos Ace: suono SPAZIALE e confort assicurato

Design e materiali

Appena ho indossato le cuffie, subito ho immaginato che se le Sony e le AirPods Max avessero avuto “un figlio”, sarebbe nato proprio come le Sonos Ace. Perché dal punto di vista del design, una delle più utili (per l’esperienza utente) caratteristiche delle nuove cuffie di Sonos, è proprio il fatto che il brand è come se avesse preso i lati migliori di questi due prodotti e li avesse messi insieme. Sonos Ace sono leggere, comode, realizzati con materiali di primissima qualità e con tutta una serie di accorgimenti che le rendono praticamente imbattibili quando indossate.

Il brand ha la reputazione di riuscire a progettare tutti i suoi prodotti con un design minimalista in grado di mimetizzarsi nell’arredamento domestico senza dare nell’occhio, ed è un po’ quello che troviamo anche nel design delle Sonos Ace.

Ma le cuffie sono diverse dalle soundbar, e se è vero che le soundbar di Sonos sono tra le più eleganti e meno “invasive” del mercato, non si può dire lo stesso delle Sonos Ace. E, permettetemi di aggiungere, per fortuna.

Apple docet: le cuffie, gli auricolari, sono ormai diventati quasi una sorta di accessorio di stile, come un bracciale, una collana. Insomma, quando una persona indossa le AirPods Max, vuole che la gente lo noti, ed associa le cuffie quasi ad un elemento di stile. Ecco, da questo punto di vista Sonos ha fatto un ottimo lavoro: nonostante le Sonos Ace siano delle cuffie molto minimali ed eleganti, il loro design le rende riconoscibili.

La struttura dell’archetto è in alluminio ed è integrata nella zona superiore che è rivestita in memory foam con spessore graduale: sui lati è più spesso, mentre al centro è meno spesso in modo da evitare che premano troppo sulla testa. E sono in alluminio anche i padiglioni che, tra l’altro, indipendentemente dalla colorazione (sono disponibili sia in bianco che in nero) sono opachi e sono rivestiti con una finitura anti impronte digitali che funziona davvero benissimo: ho provato a sporcarle in tutti i modi, ma non ci sono riuscito. Il logo Sonos, infine, è posizionato su uno dei padiglioni ed è quasi invisibile: è pensato per evidenziarsi quando cattura la luce del sole, e l’effetto è molto gradevole.

I cuscinetti auricolari sono rivestiti in pelle vegana (poliuretano), sono realizzati in memory foam, e si possono scollegare grazie ad un sistema magnetico molto funzionale.

Ho apprezzato molto la diversa colorazione del rivestimento interno del cuscinetto destro, che aiuta molto quando le si indossa, ma non sono un grande fan del materiale con cui sono stati rivestiti. Sia chiaro, si tratta di una pelle vegana di ottima qualità, che sicuramente durerà di più nel tempo rispetto al rivestimento delle cuffie di Bose ad esempio, ma ho avuto modo di utilizzare le Sonos Ace nel mio viaggio a Dubai, e dopo diverse ore di utilizzo si inizia a sentire un po’ troppo caldo proprio in prossimità dei padiglioni auricolari.

Mi è piaciuto particolarmente il meccanismo con il quale articolazioni dell’archetto scivolano nel corpo delle cuffie, che non solo permettono una regolazione semplice ed efficace, ma evitano che si impiglino i capelli, ma un po’ meno il posizionamento del tasto d’accensione e accoppiamento che è posizionato sul padiglione sinistro in una zona un po’ scomoda quando si va a regolare la dimensione dell’archetto, perché si rischia di premerlo involontariamente (e credetemi, capita molto spesso).

Sul padiglione destro, invece, è stato inserito il tasto per l’attivazione della cancellazione del rumore o della modalità Trasparenza, sopra il quale c’è un altro tasto in alluminio con il quale si potrà gestire la riproduzione musicale, il volume, ed attivare una delle funzioni più belle delle Sonos Ace: la connessione (istantanea e via WiFi) con le soundbar. Eh già, perché se si è in possesso di una Sonos Arc (o di una Beam, ma più avanti) Sonos Ace si connetterà istantaneamente alla soundbar, con tanto di audio spaziale e Dolby Atmos. Ma a questo ci arriviamo.

Ad ogni modo, da un punto di vista ergonomico Sonos Ace sono delle cuffie adatte praticamente a tutte le teste, anche le più piccole, ed il loro peso (fortunatamente molto più ridotto rispetto a quello delle AirPods Max) le rendono molto comode da indossare. La presenza dei controlli non touch, ma con i tasti fisici, è davvero una manna dal cielo che eviterà la necessità di dover imparare una combinazione di controlli gestuali o fare gesture e tocchi che, puntualmente, si sbagliano.

Mi è piaciuto molto anche il particolare che i padiglioni delle Sonos Ace siano più sottili di quelli delle Sony XM5, che a volte sporgono troppo dalla testa, e che non siano così sovradimensionati e lucidi come quelli delle AirPods Max. Nonostante a primo acchito possano sembrare troppo piccoli, in realtà si adattano perfettamente alle orecchie e lasciano abbastanza spazio per non sfiorare né i bordi delle orecchie né gli orecchini. Insomma, Sonos ha fatto davvero un ottimo lavoro.

E lo ha fatto anche nella custodia da viaggio, che è abbinata al colore delle cuffie ed è molto sottile: le cuffie non si piegano, ma si ruotano (solo in un senso) i padiglioni, e nonostante ciò è estremamente comoda da portare con sé in viaggio anche grazie ad un piccolo contenitore magnetico nel quale si potranno mettere tutti i cavi necessari per le proprie esigenze.

Caratteristiche tecniche

Sonos Ace sono dotate dell’ultima versione Bluetooth 5.4 e possono riprodurre audio loseless (da fonti compatibili) grazie al supporto del codec aptX Loseless di Snapdragon Sound (su Android) e ai codec ALAC di Apple (su iPhone e iPad). Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’audio loseless funziona sia su audio wireless che quando si utilizza il cavo ma, purtroppo, ad oggi Sonos Ace non supporta i codec di nuova generazione come Auracast e LE Audio.

E no, nonostante tutti i rumor degli ultimi anni, le Sonos Ace non si connettono allo smartphone tramite il WiFi anche se, a dirla tutta, in realtà c’è una modalità in cui – di fatto – usa le reti wireless per lo streaming, ma a questo ci arriviamo.

I driver sono da 40 mm ed integrano anche un sensore di prossimità grazie al quale sono in grado di “capire” quando sono indossate e quando non lo sono, in modo da stoppare e riattivare automaticamente la riproduzione dei brani musicali e, come già detto, supportano anche l’audio spaziale con il rilevamento della testa e il formato Dolby Atmos.

Questo vuol dire che i brani Dolby Atmos e 360 Reality audio in Amazon Music, Tidal, Deezer e Apple Music sono tutti supportati. E tutte queste funzionalità si possono gestire nella nuova applicazione di Sonos.

Qualità del suono e ANC

Chiunque sia abituato al suono delle Sony WH100X M5 o delle Bose QC Ultra, troverà alcune differenze utilizzando le Sonos Ace. Vedete, sia le Sony che le Bose hanno un suono corposo, che punta ai bassi spinti e a volumi di riproduzione molto alti. Ecco, questa esperienza non la troverete nelle Sonos Ace.

Perché è come se quelli di Sonos abbiano voluto calibrare (fortunatamente, a mio parere) la riproduzione sonora nella maniera più certosina possibile: quando le si indossa, ci si rende subito conto di quanto sia cristallino il suono e, soprattutto, si riuscirà a riconoscere ogni singolo elemento riprodotto. Musiche, voci, effetti sonori, qualsiasi componente della traccia sonora si sentirà nella sua massima espressione.

Con queste cuffie vengono enfatizzate le frequenze medio-alte e le voci, e sono convinto che in molti rimarranno piacevolmente colpiti dal livello di immersività e dalla stereofonicità di queste cuffie.

In molti potrebbero pensare che le Sonos Ace danno il meglio con tutti quei brani in cui la voce svolge un ruolo cardine e che manchino di frequenze basse, ma a mio avviso non è così: a prescindere che nell’app del brand è possibile gestire l’equalizzazione della riproduzione, ma la calibrazione delle frequenze di queste cuffie è in assoluto la migliore in circolazione.

In sostanza, come suonano le Sonos Ace? Benissimo. Poi se si vogliono bassi in grado di far vibrare anche il cervelletto, potrebbe essere meglio pensare ad un altro modello.

Cancellazione del rumore ANC

Ovviamente non può mancare la cancellazione del rumore ANC, che si può attivare o disattivare tramite il tasto fisico posto sul padiglione destro. Non è possibile regolarne il livello ma si può decidere di accenderla, spegnerla o attivare la trasparenza.

In linea del tutto generale, quello che posso dirvi sulla cancellazione del rumore ANC delle Sonos Ace è che è efficace soprattutto con i rumori regolari, mi viene da pensare al ronzio di un aereo e suoni del genere. Ciò in cui hanno un po’ più difficoltà invece sono i cambi repentini di frequenza, come le persone che parlano, un clacson oppure gli annunci che vengono fatti negli aerei. Insomma, rispetto alle Bose o alle Sony ad esempio, siamo un filino sotto, ma questo anche perché la pressione che le Sonos Ace hanno sulla testa è molto meno marcata e meno fastidiosa.

Ciò non mi ha fatto impazzire è la modalità trasparenza, che è certamente funzionale e, a mio avviso, è superiore rispetto a quella di Bose e Sony, ma soffre un tantino di white noise negli ambienti più silenziosi, e restituisce un audio un po’ più metallico e meno naturale di quello che si avrebbe con le AirPods Max, che sono le prime della classe in questo settore. Ad ogni modo, i suoni non sono mai eccessivamente amplificati, e questo è un bene.

TV Audio Swap e TrueCinema

Anche se non si connettono alla rete tramite WiFi e, quindi, non vengono gestite dall’applicazione del brand come uno speaker dell’ecosistema, Sonos Ace non ignora del tutto gli altri dispositivi della famiglia. E come lo fanno? Tramite la connessione WiFi.

Perché sì, all’interno delle cuffie è presente un chip WiFi con il quale le Sonos Ace si connetteranno alle attuali soundbar del brand: al momento del lancio sono compatibili solo con la Sonos Arc ma, a breve, si potranno connettere anche con la Sonos Bean Gen. 2 (qui la recensione), la Sonos Bean Gen. 1 e la Sonos Ray (qui la recensione). Ma andiamo con ordine.

Per utilizzare il TV Audio Swap non bisognerà far altro che tenere premuto il tasto di controllo del volume posto sul padiglione destro per qualche secondo e, quasi istantaneamente, le cuffie si connetteranno alla soundbar. Questo vuol dire che potrete guardare la TV con le cuffie in modalità wireless e che, e questa è la cosa bella, ci potrete anche giocare in Dolby Atmos.

Ed è una funzione che va davvero bene. Il ritardo è praticamente nullo e audio e video saranno sempre sincronizzati, e poter vedere i propri film, serie TV e giochi in Dolby Atmos è davvero eccezionale, soprattutto perché anche in questo caso si può attivare l’audio spaziale con il tracciamento della testa: se guardando la TV con le cuffie si gira la testa, la sorgente audio rimarrà fissa verso la posizione reale in cui la soundbar è stata posizionata.

Discorso diverso vale per la modalità TrueCinema e non perché non si tratti di un’idea che funziona, ma perché al momento del lancio non è ancora disponibile. In sostanza il software di Sonos dovrebbe essere in grado di adattare l’acustica delle cuffie alla stanza in cui le si utilizzano, aumentando l’esperienza spaziale e rendendola più coinvolgente con tutte le sorgenti Dolby Atmos (o stereo mixato a 7.1.4 canali).

Quando l’applicazione si aggiornerà, rendendo disponibile questa nuova funzione, ci sarà una modalità ambiente predefinita che una modalità calibrata TrueCinema, ed un nuovo “Renderer binaurale Sonos” trasformerà l’audio in modo da enfatizzare l’effetto che si avrebbe se si ascoltasse l’audio con un surround Dolby Atmos. L’idea è quella di sentire come se non si stessero indossando le cuffie, ma si stesse usando un sistema magari composto da una Sonos Arc, un Sonos Sub (qui la recensione) e due Sonos Era 300 (qui la recensione).

Batteria e ricarica

La batteria che anima le Sonos Ace è una 1060 mAh che, sulla carta, dovrebbe garantire circa 30 ore di autonomia con un’unica carica. Dobbiamo ammettere che, nei nostri test, ci siamo trovati piuttosto in linea con quanto dichiarato dal brand: con un’unica carica siamo riusciti ad arrivare alle 29 ore e mezzo con ANC attivo, tempo che si riduce leggermente se si utilizza la funzionalità TV Audio Swap e, quindi, il modulo WiFi.

Ottima la ricarica, che è anche veloce: con soli 3 minuti di ricarica è possibile ottenere addirittura 3 ore di riproduzione, in modo da non rimanere mai senza la propria musica preferita.

Prezzo e considerazioni

Sonos Ace sono già disponibili in pre-ordine al prezzo di vendita di 499,00 euro, saranno però spedite a partire dal 5 giugno 2024. E si tratta di una cifra indubbiamente importante, specialmente perché parliamo di una “prima volta” del brand. Va detto però che si tratta di un prezzo molto ben allineato con la concorrenza e, nonostante siano una “prima volta”, nei nostri test si sono comportate egregiamente, al punto dal diventare le mie cuffie personali preferite.

Sonos Ace sono il prodotto che mancava all’interno dell’ecosistema Sonos. Certo, al momento del lancio l’integrazione con tutti gli altri dispositivi della casa poteva essere resa un po’ più completa, ma la qualità del suono è da prime della classe, così come l’ANC. Se poi si ha a disposizione una soundbar del brand, l’esperienza diventa ancora migliore: personalmente trovo impagabile la possibilità di poterle connettere all’audio della TV in Dolby Atmos, per guardarci i miei film e serie TV, ma soprattutto per giocarci.

Insomma, brava Sonos: buona la prima.



