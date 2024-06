ASUS ROG Ally X ufficiale: la console portatile è ancora più potente

In occasione del Computex 2024 di Taipei, ASUS ha ufficialmente presentato ROG Ally X, il secondo modello di PC/console portatile che in questa versione sfoggia un hardware sempre più potente e all’avanguardia. Non si tratta di un vero e proprio ROG Ally 2, ma di una edizione potenziata in ogni dettaglio, che però mantiene alla base le specifiche tecniche del primo modello della compagnia taiwanese.

ASUS ROG Ally X: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: ASUS

ASUS ROG Ally X sfrutta, esattamente come il primo modello, un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, ma questa volta viene affiancato da ben 24 GB di memoria RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio di archiviazione su SSD PCIe 4. Resta immutato anche il display: abbiamo infatti a disposizione uno schermo IPS da 7″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con 120 Hz di refresh rate e tecnologia AMD FreeSync Premium.

Raddoppia, invece, la capacità della batteria: se il primo modello metteva a disposizione un’unità da 40 Wh, con ROG Ally X scende in campo una batteria da ben 80 Wh che metterà a disposizione un’autonomia mai vista prima su una console di questo tipo. La connettività, invece, non subisce cambiamenti con il modulo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 al servizio del sistema operativo Windows 11 Home.

Sul piano estetico, invece, la console cambia colore: il bianco lascia spazio al nero, mantenendo invariato però l’iconico design visto anche nel precedente modello. A salire, grazie all’introduzione di una batteria più capiente, però è il peso: si passa infatti dai 608 grammi di ROG Ally ai 678 grammi del nuovo modello X.

ASUS ROG Ally X sarà disponibile in Italia a partire dal 22 luglio 2024, al prezzo di 899€, ben 100€ in più rispetto alla precedente console. Per il momento, però, potete acquistare ROG Ally al miglior prezzo disponibile grazie al nostro approfondimento sulle migliori offerte.

