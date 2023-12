Colpo di scena: Fastweb e Iliad potrebbero acquisire Vodafone

No, non avete letto male: Vodafone Italia potrebbe essere comprata da Fastweb e Iliad. È questo il sorprendente rumor rivelato da fonti anonime vicine alla situazione ai giornalisti di Bloomberg, che riporta l’eventualità che l’operatore di proprietà di Swisscom AG acquisisca la divisione italiana di Vodafone.

Fastweb e Iliad, in fase di preparazione l’accordo per acquistare Vodafone

Da quando è stata confermata la notizia che TIM ha approvato la vendita per 18,8 miliardi di euro della propria rete telefonica verso il fondo statunitense KKR, era previsto che il mercato degli operatori in Italia subisse alcuni scossoni. Ancor prima della cessione da parte di TIM, già nel 2022 Vodafone aveva rifiutato l’offerta da 11,25 miliardi che il consorzio con fra le sue fila anche Iliad, definendola non nell’interesse dei suoi azionisti.

Come confermato anche da fonti riportate da DDay, la trattativa sarebbe in fase avanzata, e vedrebbe coinvolte Vodafone, Fastweb e Iliad, appunto. A guidare l’accordo sarebbe Fastweb, che grazie alla firma dell’accordo di non divulgazione avrebbe avuto accesso alla documentazione privata di Vodafone sulla cui base starebbe preparando l’offerta da proporre.

Qualora l’accordo andasse in porto, l’ipotesi che sta circolando è che Fastweb acquisirebbe l’infrastruttura mobile e fissa di Vodafone, mentre la divisione retail/consumer verrebbe ceduta a Iliad, che vedrebbe così accontentata la richiesta fatta lo scorso anno. È ancora presto per parlare di cifre e conseguenze, fatto sta che parliamo di una negoziazione che pare avere delle basi solide e che si prepara a far discutere nei prossimi mesi.

