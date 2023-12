Rispondi a chiamate e messaggi su PC con questa nuova app Samsung

I produttori di smartphone si stanno lentamente accorgendo di quanto tempo passino gli utenti al PC, proponendo sempre nuove soluzioni per interagire in modo più semplice con il proprio smartphone senza però distogliere l’attenzione dal monitor. Con una nuova app, infatti, anche Samsung propone agli utenti la possibilità di rispondere a chiamate ed SMS direttamente dal proprio PC Windows.

Gli smartphone Samsung diventano si interfacciano facilmente con Windows grazie a Samsung Phone

Crediti: Samsung

Samsung Phone è una nuova app realizzata dal produttore coreano arrivata in queste ore all’interno dello store ufficiale di Windows 10 e Windows 11, offrendo la possibilità di collegare il proprio smartphone al PC per rispondere in modo estremamente veloce e semplice a telefonate ed SMS in arrivo. L’app sembra essere compatibile soltanto Galaxy Book 4 e PC basati su CPU Intel.

“Non perdete più nessuna chiamata importante Utilizzate il numero di telefono e il piano tariffario dello smartphone Galaxy per effettuare e ricevere chiamate dal PC” si legge nella descrizione ufficiale all’interno del Microsoft Store. L’app sembra essere ancora in fase di rollout e non ancora disponibile in tutto il mondo, ma il download può già essere effettuato seguendo il link sottostante.

DOWNLOAD | Samsung Phone

