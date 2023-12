Dimensity 9400 meglio di Snapdragon 8 Gen 4? I primi leak sono audaci

È passato poco più di un mese dalla presentazione del Dimensity 9300 ma in rete si parla già del Dimensity 9400, il System-on-a-Chip con cui MediaTek rivaleggerà con lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Attualmente, pochissimi smartphone montano l’ultimo SoC top di gamma del chipmaker taiwanese, cioè vivo X100, X100 Pro e iQOO Neo 9 Pro, e inizialmente si credeva che potessero esserci di mezzo i presunti problemi di thermal throttling; in realtà, la strategia di MediaTek con il 9300 dovrebbe rimanere la stessa anche con il 9400.

Sfida a 3 nm per Qualcomm e MediaTek, fra Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400

Lo Snapdragon 8 Gen 3 ha dalla sua un processore octa-core così composto: 1 core Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3 core Cortex-A720 a 3,15 GHz, 2 core Cortex-A720 a 2,96 GHz e 2 core Cortex-A520 a 2,27 GHz. Il Dimensity 9300, invece, ha una differente CPU octa-core: 1 core Cortex-X4 a 3,25 GHz, 3 core Cortex-X4 a 2,85 GHz e 4 core Cortex-A720 a 2 GHz. Se finora avevamo sempre visto processori con un solo core Cortex-X ad alte prestazioni, MediaTek ha preferito adottare la cosiddetta architettura Big Core con ben 4 core Cortex-X4 e la mancanza di core Cortex-A520 a basso consumo.

Architettura che dovremmo parzialmente ritrovare sul Dimensity 9400, seppur con modifiche non di poco conto. Come riportano insider quali Revegnus e Digital Chat Station, infatti, non ci saranno 4 core Cortex-X5 ma allo stesso tempo rimarrà l’assenza di core Cortex-A5xx. Così come lo Snapdragon 8 Gen 4, anche il SoC MediaTek utilizzerà il nodo produttivo TSMC N3 a 3 nm.

Nonostante la vicinanza col Dimensity 9300, la produzione di massa sarebbe prevista già per il mese di febbraio 2024, con aziende come Xiaomi, OPPO e vivo che sarebbero in prima linea per farne utilizzo. Si vocifera che i produttori cinesi sarebbero persino intenzionati a fare utilizzo del SoC MediaTek al posto di quello Qualcomm, scelta che penalizzerebbe ulteriormente il chipmaker californiano che ha già perso un grosso cliente quale Huawei; tuttavia, non è la prima volta che circolano rumor del genere salvo poi essere smentiti dai fatti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le