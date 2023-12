DUOTTS F26: nuovo ribasso per l’e-bike fuoristrada per chi punta alla massima potenza

Con la diffusione capillare della mobilità green il numero di veicoli elettrici e di offerte da parte dei produttori è aumentato in modo vertiginoso. Ci sono tantissime soluzioni adatte alle esigenze più disparate anche per chi ama l’avventura e cerca una Mountain bike elettrica in grado di offrire tanta potenza e grandi performance. DUOTTS F26 appartiene proprio a questa categoria di e-bike: una soluzione fuoristrada in grado di affrontare ogni strada, in offerta con codice sconto e spedizione EU!

Codice sconto DUOTTS F26: la bici elettrica fuoristrada per affrontare ogni sfida!

Dotata di pneumatici fat da 26 x 4″ e due motori brushless da 750W ciascuno, DUOTTS F26 è una bici elettrica pensata per affrontare qualsiasi tipologia di strada. Dotata di resistenza all’acqua IP54 e realizzata con materiali robusti, l’e-bike è in grado di sfidare salite fino ad un’inclinazione massima di 55°. La batteria è un’unità rimovibile, da 48V 20Ah, per un’autonomia fino a 50 km in modalità elettrica e fino a 100 km in quella assistita. Non mancano doppi freni idraulici, un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD per visualizzare tutti i dettagli, sospensioni frontali, doppie luci (fanalino posteriore e luce LED frontale) ed un sellino comodo, per una seduta adatta a lunghi tragitti.

La bici elettrica fuoristrada DUOTTS F26 scende di prezzo con il nuovo codice sconto targato Geekbuying: il risparmio è assicurato e per un ulteriore vantaggio è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

