HyperOS 1: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download

Dopo tredici anni di attività, Xiaomi decide di porre fine all’era della MIUI in favore di HyperOS, il suo nuovo sistema operativo Android per smartphone, tablet e gadget vari. Tutto parte quindi con l’attuale HyperOS 1, la prima versione della UI che prende il posto della MIUI e il cui arrivo coincide con il rilascio da parte di Google di Android 14. Se avete uno smartphone che fa parte del catalogo Xiaomi ma anche Redmi o POCO, ecco quindi quali sono le ROM che potete scaricare per il vostro modello.

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre

HyperOS 1 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Trattandosi del primissimo rilascio di HyperOS da parte di Xiaomi, bisognerà capire se la procedura di download e installazione sarà la medesima della precedente MIUI, ma per il momento pare proprio di sì. Proprio per evitare cambiamenti troppo radicali, la compagnia di Lei Jun ha deciso di effettuare una transizione morbida, sia in termini di approccio estetico che tecnico. Come spiegato nell’articolo dedicato, infatti, le novità di HyperOS sono perlopiù atte a migliorare prestazioni, efficienza e connettività piuttosto che cambiare il volto della UI di Xiaomi.

Questo significa che, se tutto va come previsto, così come per la MIUI anche per il nuovo OS ci saranno le varie versioni regionali, cioè HyperOS China, India, Global ed EEA. Come sempre, qualora specificata, la dicitura Stable Beta sta a indicare che la ROM in questione è a metà fra Beta e Stabile. Inoltre, per ognuna ROM (quando disponibili) sono presenti le varie versioni in base alla procedura d’installazione: Recovery, Fastboot e Aggiornamento manuale OTA.

