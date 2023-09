JIGOO J300 e S300 Pro sono i nuovi aspirapolvere antiacaro per un’igiene profonda

Chi ha detto che il momento migliore per darsi da fare con le pulizie è soltanto la primavera? Anche l'autunno può essere un momento dedicato alla massima igiene degli ambienti domestici, ogni stagione è l'occasione giusta: basta avere gli accessori adatti, per una pulizia profonda ma senza sforzi eccessivi. Se state pensando ad un modo per dormire sonni tranquilli, eccovi serviti: i nuovi aspirapolvere antiacaro JIGOO J300 e S300 Pro arrivano su Geekmall a partire da meno di 100€, un'occasione top per un'accessorio imprescindibile!

JIGOO J300 e S300 Pro debuttano su Geekmall: si parte da meno di 100€

Crediti: JIGOO

Avere cura di letti, divani, materassi e tessuti è di fondamentale importanza: si tratta di luoghi in cui passiamo tantissimo tempo e lo sporco può accumularsi sopratutto a livello microscopico. Per questo motivo, così come esistono i vacuum cleaner per l'igiene dei pavimenti, è possibile affidarsi ad un aspirapolvere antiacaro. Si tratta di soluzioni pensate per un'igiene quotidiana profonda e JIGOO J300 e S300 Pro non fanno eccezione! Compatti, leggeri e potenti: due dispositivi davvero niente male, proposti subito in offerta lancio a prezzi stracciati.

J300 – Crediti: JIGOO

Il modello base JIGOO J300 è dotato di un potente motore da 500W, una potenza di aspirazione da 13.000 PA ed una bocca da 205 mm. Il dispositivo offre una doppia vaschetta, una per il sistema di filtraggio e l'altra per la polvere e lo sporco. In questo modo è possibile pulire a fondo senza rischi di contaminazioni. Ma le funzioni interessanti non finiscono qui: l'aspirapolvere elimina il 99,9% degli acari grazie al triplo sistema igienizzante con una lampada LED UV, ultrasuoni ed la funzione di riscaldamento fino a 55°C. Ciliegina sulla torta è presente un sensore smart ed una pratica spia di stato: il sensore individua efficacemente la presenza di acari e sporco e quando l'indicatore LED lampeggia di verde indica che l'area è pulita completamente.

S300 Pro – Crediti: JIGOO

Oltre alla versione standard è stato lanciato anche JIGOO S300 Pro: in questo caso abbiamo un look differente, decisamente più aggressivo, mentre le funzioni restano invariate. La doppia vaschetta è capiente e permette di evitare l'intasamento del filtro (il che si riflette sulle performance di quest'ultimo). Non manca un utile display LED per visualizzare lo stato del dispositivo; il sensore smart rileva acari e polvere ed è possibile individuare le aree in cui agire tramite l'indicatore rosso presente sullo schermo. La spazzola ha rullo è composta da un corpo in metallo e strisce in silicone, in modo da pulire a fondo i materassi. Anche a questo giro troviamo un motore da 500W e una potenza di 13.000 PA. Ovviamente l'igiene completa è garantita dall'azione con lampada UV, ultrasuoni (questi bloccano la riproduzione degli acari) ed il riscaldamento multidirezionale fino a 55°C.

L'aspirapolvere JIGOO J300 debutta su Geekmall a soli 85,9€ con spedizione gratis dall'Europa mentre e il modello S300 Pro viene proposto a 109,9€. Entrambi i prodotti sono in offerta lancio, quindi approfittatene ora!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

