Honor V Purse brilla alla Milano Fashion Week: moda e tecnologia si fondono

Nelle scorse settimane abbiamo assistito ad uno dei lanci più particolari dell'anno: ad IFA 2023 (la fiera tecnologica di Berlino) Honor ha presentato il suo nuovo top di gamma pieghevole Magic V2 e ha anticipato un'altra grande novità in arrivo anche da noi. Honor V Purse è lo smartphone foldable che diventa una borsetta e si è presentato come una vera e propria icona di stile pronta a brillare sulle passerelle più famose al mondo, come quella della Milano Fashion Week!

Honor V Purse tra i protagonisti della Milano Fashion Week: il telefono-borsetta lancia un nuovo trend in fatto di stile

Crediti: Honor

Il nuovo smartphone-borsetta Honor V Purse è stato tra i protagonisti della Milano Fashion Week, accompagnando le It Girl del momento: Valentina Ferragni, Veronica Ferraro e Ginevra Mavilla sono state avvistate con il nuovo smartphone, abbinato alla perfezione con i propri outfit grazie alla tracolla personalizzata e non solo. Lo smartphone pieghevole, infatti, è stato lanciato come uno accessorio di moda phy-digital, cioè in grado di unire il mondo fisico e quello digitale. Oltre alla tracolla è presente anche un altro elemento importantissimo che permette di ottenere un'esperienza personalizzata a tutto tondo. Rispetto al modello Magic V2, il nuovo telefono ha un display pieghevole verso l'esterno ed è proprio questo dettaglio a fare la differenza.

Crediti: Honor

Il dispositivo integra una serie di display always-on (AOD) che riproducono il design e lo stile di una borsetta, con tutti i dettagli: catene, accessori e nappine, tutti elementi che reagiscono al movimento dello smartphone muovendosi in sintonia con esso. Infinite possibilità di restyling, con un semplice clic. Il telefono-borsetta può essere comodamente indossato sulla spalla tramite la tracolla: si tratta a tutti gli effetti della prima borsa hi-tech! Come da tradizione per il brand, Honor V Purse è costruito con materiali di alta qualità provenienti da fonti sostenibili, con un'ampia scelta di cinturini in pelle vegane e catene intercambiabili che si agganciano alla cerniera del dispositivo. L'effetto finale è sorprendente: un accessorio tecnologico che può essere portato con eleganza sulla spalla o a mano, come si farebbe con una normale borsa.

Honor e l'impegno nella moda e nella sostenibilità

La compagnia è stata supporting partner dei Cnmi Sustainable Fashion Awards, ovvero gli “Oscar” green della moda attribuiti a personalità e realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l'impegno dedicato alla sostenibilità. Sul red carpet, organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) dell'Agenzia della Nazioni Unite Itc e la Ellen MacArthur Foundation, tra i personaggi più illustri del mondo della moda, Honor ha avuto il piacere di ospitare Giulia Salemi, Virginia Varinelli e Flora Dalle Vacche.

Il mondo della moda è sempre più connesso a quello della tecnologia

Crediti: Honor

L'ultimo smartphone pieghevole di Honor rappresenta il punto d'incontro tra moda e tecnologia, dimostrando ancora una volta il grande cambiamento in atto. L'industria della moda si sta spostando dal mondo fisico a uno più digitale, mentre la tecnologia mette a disposizione illimitate possibilità di stile e di espressione personale. Due mondi così diversi all'apparenza, si stanno unendo sempre di più per esplorare nuovi scenari entusiasmanti.

Dalla cover dello smartphone in palette, al cinturino dello smartwatch in tessuti pregiati, fino al case degli auricolari in pendant con la borsa: questi sono tutti accessori che completano il proprio outfit e sono in grado di valorizzarlo ulteriormente. Honor ha fatto un passo avanti importante in questo senso: il pieghevole V Purse è una manifestazione concreta dell'unione tra moda e tecnologia (e della digitalizzazione della moda), un accessorio utile e dedicato alle attività quotidiane, ma che non rinuncia allo stile e che in un attimo diventa un elemento fondamentale per arricchire il proprio outfit con un ulteriore tocco di eleganza.

Crediti: Honor

Questo è il nuovo trend a cui stiamo assistendo: basti pensare ai grandi marchi di moda e alle rivoluzioni che sono in atto. Durante la Milano Fashion Week, il marchio di lusso Boss ha presentato uno showroom virtuale nel Metaverso. Inoltre durante la sfilata per la collezione Autunno/Inverno 2023, è stata mostrata una visione della moda diversa dal solito con robotica, ologrammi e realtà virtuale. Durante la sfilata era presente anche Sophia, un robot in grado di partecipare a conversazioni sulla moda e la tecnologia.

Un altro esempio importante è rappresentato dalla sfilata di marzo di Coperni (in questo caso fuori dal contesti della MFW): in passerella, ben cinque cani robot di Boston Dynamics di cui uno con un braccio meccanico per sorreggere borse ed accessori da mostrare al pubblico, ma anche per aiutare una modella a sfilare la giacca.

Honor V Purse: la nuova icona di stile arriverà in Italia

Dopo il debutto iniziale durante IFA 2023, Honor V Purse è stato annunciato ufficialmente durante un evento in patria. Il nuovo pieghevole è leggerissimo e sottile ed è dotato di un ampio schermo da 6,45″ (a 90 Hz) che si apre fino a diventare un pannello da 7,71″. Il cuore del dispositivo è lo Snapdragon 778G, alimentato da 4.500 mAh di batteria (con ricarica rapida da 35W). Non manca una fotocamera da 50 MP. Sappiamo che Honor V Purse arriverà in Europa e in Italia ma al momento mancano dettagli su disponibilità e prezzo.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le