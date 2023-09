Google Pixel 8 e 8 Pro e Pixel Watch 2: dubbi sull’arrivo in Italia

E se Google Pixel 8, 8 Pro e Pixel Watch 2 non fossero disponibili in Italia? È questa l'ipotesi che si sta formando in queste ore, dopo che la stessa Google si è arresa ai leak svelando come saranno fatti i suoi prossimi smartphone. Una volta pubblicato l'annuncio sul prossimo arrivo della rinnovata serie Pixel, sullo store ufficiale delle varie nazioni è stato pubblicata la pagina dedicata. Fra queste nazioni, però, non figura l'Italia, così come la Spagna: che Big G abbia deciso di cambiare nuovamente strategia commerciale?

Google Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2 non arriveranno in Italia? Ecco cosa sta succedendo

Visitando store Google europei come quelli Francia, Germania e Regno Unito, basta scorrere per imbattersi nel teaser che vedete qua sopra: cliccandoci, si viene reindirizzati alla landing page dove avere un'anteprima di Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel Watch 2, con immagini e qualche anticipazione sulle loro novità. A gettare ulteriore benzina sul fuoco c'è il post di un non ben precisato leaker, che riporta una fonte secondo cui Pixel 8 e 8 Pro non arriveranno in Italia.

C'è però un'altra fonte secondo cui invece i due smartphone (così come immaginiamo anche Pixel Watch 2) arriveranno anche in Italia, e allora si potrebbe configurare una situazione in stile Google Pixel 6. Qualcuno di voi si ricorderà che era ottobre 2021 quando venivano annunciati al pubblico Pixel 6 e 6 Pro, salvo poi portarli in Italia a febbraio 2022. Che possa accadere lo stesso con la nuova generazione di smartphone, con Pixel 8 in Italia ma in ritardo?

Fra le due ipotesi, la seconda è quella decisamente più plausibile: la serie Pixel è apprezzata in Italia, seppur i numeri siano inferiori alle varie Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO e Realme, e non portare Pixel 8 nel mercato italiano rischierebbe di essere un'ammissione di inferiorità sia nei confronti dei competitor che dei clienti. Se Google avesse veramente deciso di importare la serie Pixel 8 più tardi in Italia, però, non è dato sapere quanto bisognerà attendere prima che debutti dalle nostre parti.

