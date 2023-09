Risparmia con Gearberry: tante offerte e sconti su stampanti 3D, generatori e mobilità elettrica!

Tornano i grandi sconti Gearberry, questa volta con tante offerte e nuovi coupon da sfruttare per stampanti 3D, generatori elettrici, incisori laser e mobilità elettrica. Con spedizione gratuita direttamente da magazzini europei, la possibilità di effettuare il reso entro 7 giorni e il cambio merce entro 30 giorni, Gearberry mette a disposizione uno store dove acquistare in grande sicurezza con la possibilità di ricevere i propri ordini in 5-7 giorni lavorativi. Scoprite insieme a noi le migliori offerte di oggi!

Le migliori offerte Gearberry: Rockpals, Kingroon e Fafrees oggi in sconto!

Crediti: Gearberry

Le offerte sono davvero tante, quindi abbiamo scelto per voi tre prodotti che potrebbero sicuramente interessarvi: partiamo subito con una chicca per gli amanti della stampa 3D. Oggi in offerta, infatti, è disponibile la stampante 3D Kingroon KP3S PRO S1 che con la sua area di lavoro di 20 x 20 centimetri vi permetterà di realizzare delle stampe davvero impeccabili, anche grazie l'estrusore in titanio e il driver TMC2225.

Questa stampante 3D è già assemblata al 95%, quindi l'utente non dovrà fare altro che seguire una rapida procedura della durata di una quindicina di minuti per mettere a punto il dispositivo ed iniziare subito il processo di stampa in 3D. Grazie all'offerte di Gearberry, Kingroon KP3S PRO S1 può essere vostro al prezzo di 176$, grazie al codice sconto che trovate qui sotto.

Crediti: Rockpals

Se amate il campeggio ma detestate dover rinunciare ai vostri dispositivi elettronici, Rockpals 1300W è proprio il prodotto in offerta adatto a voi: questo generatore elettrico portatile supporta la ricarica di 10 dispositivi simultaneamente con 5 diverse modalità di ricarica ed un input fino a 310W. Il generatore mette a disposizione 2 porte USB-A, una porta USB-C, un'uscita a 12V, un'uscita AC ed un display LCD per controllare il corretto funzionamento.

Grazie all'offerta flash sale di Gearberry, potete portare a casa Rockpals 1300W a soli 539$!

Crediti: Fafrees

Con il ritorno a scuola torna l'esigenza di spostarsi velocemente da una parte all'altra della città per non fare tardi, quindi perché non sfruttare l'offerta di Gearberry per portarsi a casa una nuova e scintillante bicicletta elettrica? Oggi in sconto arriva la sempreverde Fafrees F20 Pro, una e-bike con motore burshless da 250W che garantisce una velocità massima di 35 km/h (ma che viene bloccata a 25 km/h in ottemperanza con le normative europee). Le ruote da 20″ e gli pneumatici da 3″ garantiscono una buona aderenza ad ogni tracciato: utile sia in strada che fuori.

La batteria da 36V/18Ah permette di ottenere un'autonomia di ben 90 KM, in modo da permettere più spostamenti senza dover necessariamente ricaricare la batteria. Con il codice sconto che trovate qui sotto, Fafrees F20 Pro può essere vostra al prezzo di 1044$!

