Dongfeng Liuzhou Motor al Salone dell’Auto di Monaco: le novità all’IAA Mobility 2023

Il Salone dell'automobile di Monaco (conosciuto anche come IAA Mobility) è uno dei principali eventi europei del settore e ogni anno attira sciami di visitatori e tantissimi brand pronti a mostrare le ultime novità. Tra questi fanno capolino anche produttori cinesi che si affacciano all'Europa, come nel caso di Dongfeng Liuzhou Motor: l'azienda ha mostrato tante novità e annunciato anche una particolare iniziativa, oltre che illustrare i vantaggi e i benefici dell'utilizzo di Alibaba (celebre e storica piattaforma cinese).

Dongfeng Liuzhou Motor tra i protagonisti dell'IAA Mobility 2023

Crediti: Dongfeng Liuzhou Motor

Tra i protagonisti dell'evento IAA Mobility 2023 troviamo Dongfeng Liuzhou Motor, compagnia cinese specializzata nella produzione di veicoli elettrici e ibridi (anche commerciali) con il marchio “Forthing“. Per l'occasione abbiamo fatto una capatina anche noi di GizChina.it, per goderci l'evento e partecipare ad una simpatica diretta con tante iniziative. Per quanto riguarda l'azienda, si tratta di una realtà in attività da 60 anni, con 40 anni di esperienza nell'esportazione globale e una vasta rete di distribuzione e assistenza in oltre 120 città in 16 paesi. È parte di uno dei maggiori gruppi automobilistici cinesi (quindi parliamo di un vero e proprio colosso) e si occupa di tutti gli aspetti dei suoi veicoli: ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione (anche su scala globale). Si tratta di un brand particolarmente conosciuto in patria, sinonimo di affidabilità e convenienza.

Crediti: Dongfeng Liuzhou Motor

L'azienda è particolarmente attenta al rapporto con i clienti: tutti possono assistere alla produzione di 3,3 milioni di auto nuove attraverso la trasmissione in diretta sui canali del brand. È possiible assistere alla trasformazione da una semplice struttura a un veicolo a tutti gli effetti, il tutto all'interno della prima e pionieristica fabbrica cinese di veicoli commerciali elettrici al 100% green.

Crediti: Dongfeng Liuzhou Motor

Il produttore è attivo su Alibaba: si tratta della piattaforma di e-commerce più grandi al mondo, utile non solo agli utenti privati ma anche a grossisti. Insomma, uno spazio dedicato a rivenditori e produttori, in modo da configurarsi come la piattaforma ideale per chi cerca contatti con determinate realtà. Ed è proprio Alibaba il grande supporto di Dongfeng Liuzhou Motor: grazie ad essa, la compagnia cinese è in grado di superare una distanza geografica di ben 8000 km e di raggiungere oltre 200 paesi in tutto il mondo, sia online che direttamente offline.

A proposito della piattaforma di e-commerce, Dongfeng Liuzhou Motor ha lanciato la campagna “Unfold Million$ of Wonder” con la promo “Super September, Super Benefits” di Alibaba, proponendo una serie di offerte speciali di valore di 1 milione di dollari. Per scoprire tutti i dettagli e le promozioni attive basta dare un'occhiata alla pagina principale del brand presente su Alibaba.

Crediti: Dongfeng Liuzhou Motor

Tra le ultime novità di Dongfeng Liuzhou Motor troviamo la nuova auto elettrica FORTHING FRIDAY, presente anche all'evento IAA Mobility 2023. Il veicolo rispetta tutti gli standard europei e si presenta con uno stile fresco e giovanile, senza rinunciare all'eleganza. È progettato per un'esperienza di guida stabile e fluida, con un'alimentazione completamente elettrica. È anche dotato di batterie rinforzate e di un nuovissimo sistema di sicurezza contro le collisioni a cinque stelle, garantendo ai passeggeri una protezione completa e la massima sicurezza durante la guida. Il nuovo modello FRIDAY è disponibile su Alibaba: date un'occhiata alla pagina dedicata per tutti i dettagli.

Contenuto realizzato in collaborazione con Dongfeng Liuzhou Motor.

