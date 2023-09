CMF by Nothing: c’è la data ufficiale per il lancio del sub-brand

Nonostante siano passati solo tre anni dalla sua fondazione, a breve Nothing potrà già vantare il suo primo sub-brand: si chiamerà CMF by Nothing, e adesso sappiamo quale sarà la data ufficiale di presentazione. Un mese fa il patron Carl Pei aveva annunciato la nascita del sub-brand durante il Community Update del secondo trimestre 2023, e ci avviciniamo a grandi passi al giorno in cui scopriremo cos'ha in serbo la sua compagnia.

CMF by Nothing, abbiamo la data di lancio del sub-brand Nothing

Il 26 settembre alle ore 11:00 italiane scopriremo ufficialmente CMF by Nothing, un sub-brand che si vocifera sia destinato al mondo degli accessori, almeno inizialmente. Nothing afferma: “La nostra missione è rendere la tecnologia di nuovo entusiasmante, superando le barriere tradizionali del design industriale. Crediamo nella democratizzazione del buon design, rendendolo disponibile a un pubblico più vasto”.

Cosa aspettarci, quindi? Prendendo per buone le voci di corridoio, dovrebbero esserci uno smartwatch e un paio di cuffie TWS, e forse non solo. L'obiettivo sarebbe quello di offrire una maggiore competitività in termini di rapporto caratteristiche/prezzo: “Rendiamo il design eccezionale accessibile a tutti, creando dispositivi intelligenti che siano allo stesso tempo belli e funzionali“, recita il sito ufficiale.

