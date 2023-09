Coca-Cola si proietta nel futuro: ecco la lattina creata con l’AI

La popolarità dell'intelligenza artificiale generativa non accenna a diminuire ed anche i grandi brand mondiali iniziarlo a sfruttarla per nuove trovate di marketing. Coca-Cola, per esempio, ha deciso di lanciare un'edizione limitata della celebre bibita immaginando come sarebbe la lattina e il gusto nell'anno 3000 e per farlo ha deciso di utilizzare l'AI di Stable Diffusion.

Coca-Cola Y3000 è la lattina del futuro, secondo l'intelligenza artificiale

Crediti: Coca-Cola

Coca-Cola Y3000 è una nuova limited edition a zero zuccheri della più famosa bibita gasata del mondo: il design futuristico della lattina è stato creato sfruttando l'intelligenza artificiale generativa, mentre il sapore viene descritto come “misterioso” (ma in questo caso, per fortuna, non è stata utilizzata l'AI).

“Speriamo che la Coca-Cola sia ancora rilevante e rinfrescante nell'anno 3000 così come lo è oggi, così ci siamo sfidati ad esplorare un nuovo concept di quello che potrebbe essere la Coca-Cola del futuro” ha dichiarato il senior director Oana Vlad.

Coca-Cola mette a disposizione degli utenti anche un'app che, grazie all'intelligenza artificiale, vi mostra quello che potrebbe essere il mondo nel 3000, con lo stesso stile utilizzato per la lattina. Potete scaricare l'app collegandovi al sito ufficiale dell'iniziativa.

