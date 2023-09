La Cina smentisce il ban di iPhone, ma mette in guardia Apple

Sono bastate poche indiscrezioni per far tremare il titolo di Apple in borsa: la Cina starebbe valutando di proibire l'uso di iPhone nel governo. Una notizia che è rapidamente rimbalzata su media e social, spingendo lo stesso ministero degli Esteri cinese a pronunciarsi in merito. Il portavoce ha però smentito l'esistenza del ban, specificando che non esiste alcun divieto di acquistare e utilizzare iPhone. Ma questo non significa che l'azienda di Cupertino sia esente da scrutini, come afferma sempre il ministero cinese.

Non c'è nessun divieto di iPhone in Cina, ma il governo sta indagando su Apple

Crediti: 9to5Mac

“La Cina non ha emanato leggi, regolamenti o documenti politici che vietano l'acquisto e l'uso di telefoni di marca straniera come quelli di Apple“, ha dichiarato pubblicamente il portavoce Mao Ning. Tuttavia, ha aggiunto che sarebbero sorte preoccupazioni attorno a presunte falle di sicurezza dentro iPhone, e che tutti i produttori di tecnologia debbano “rispettare rigorosamente” la sicurezza di dati e informazioni dei cittadini cinesi.

“Recentemente abbiamo notato una grande esposizione mediatica di incidenti di sicurezza legati ai telefoni Apple. Il governo cinese attribuisce grande importanza alla sicurezza informatica e informatica e tratta alla pari sia le aziende nazionali che quelle straniere“. Accuse, quelle della Cina, che suonano vaghe tanto quelle degli Stati Uniti nei confronti di aziende come Huawei e ZTE. Il riferimento è alle varie falle di sicurezza riscontrate sui melafonini negli ultimi mesi, vulnerabilità che purtroppo esistono ma che spesso vengono riscontrate anche sulla controparte Android.

La notizia del presunto ban ha fatto calare il valore in borsa di Apple bruciando circa 200 miliardi di dollari, e c'è chi crede che non sia un caso che la notizia sia stata fatta circolare pochi giorni prima della presentazione di iPhone 15. Quello della Cina sarebbe un messaggio politico: “non abbiamo bannato iPhone, ma potremmo farlo“, come accaduto a Huawei, specialmente da quando Apple si sta spostando in India.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le