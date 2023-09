iMac G3 del 1999 con touch screen: un video mostra l’incredibile prototipo

Uno dei grandi interrogativi intorno alla futura lineup di Mac e MacBook è se mai ci sarà effettivamente un dispositivo con display touch screen come richiesto da tantissimi utenti. Nel tempo sia Steve Jobs che Tim Cook hanno trattato questo argomento, glissando sulla possibilità di avere finalmente uno Mac con touch screen: quello che non sapevamo, però, è che ne era già stato realizzato uno nel 1999.

I Mac con Touch Screen esistevano già nel 1999, ma erano solo prototipi

Lo youtuber Michael MJD ha recentemente recuperato uno straordinario prototipo dell'iMac G3 del 1999. La particolarità di questo dispositivo, infatti, è proprio il suo schermo touch screen con funzione di tap, trascinamento e addirittura pressione del tocco. Questo particolare iMac G3 non fu realizzato direttamente da Apple, ma bensì da un compagnia considerata “Value Added Reseller” dall'azienda statunitense.

A quei tempi, infatti, Apple approvava le modifiche fatte dai partner ai suoi dispositivi assegnando proprio questo particolare ruolo e fu così che nel 1999 la compagnia statunitense Elo realizzò il primo iMac G3 con Touch Screen. L'obiettivo era quello di proporre un chiosco interattivo, dove gli utenti potessero facilmente consultare le informazioni senza la necessità di utilizzare mouse e tastiera.

Purtroppo (o per fortuna, a seconda della visione che si ha dell'argomento), questo è per il momento l'unica versione di Mac con touch screen. Non è escluso, tuttavia, che nei prossimi anni Apple possa finalmente pensare di portare questa tecnologia anche sui futuri MacBook.

