360 S8 Plus aspira, lava e si pulisce da solo: imperdibile a questo prezzo!

I robot aspirapolvere con dock di svuotamento non sono più una prerogativa del segmento premium. Se prima era necessario sborsare fior di quattrini per mettere le mani su dispositivi auto-pulenti, ora troviamo anche varie soluzioni di fascia media (intorno ai 300€). Tra questi abbiamo 360 S8 Plus, un modello ben posizionato: un equilibrio perfetto tra caratteristiche tech e prezzo, anche grazie ad una nuova occasione targata GShopper!

Con 360 S8 Plus la cura dei pavimenti diventa un'attività decisamente più rilassante: il robot aspirapolvere spazza e lava le superfici e poi torna alla sua base per la ricarica e per svuotare il contenitore dello sporco. Dotato di una potenza di aspirazione da 2.700 PA ed una batteria da 5.000 mAh, il robottino offre ottime performance ed un'autonomia fino a 3 ore. Il mop integrato e il contenitore dell'acqua da 300 ml gli consentono di lavare una superficie fino a 180 m2 mentre la tecnologia LiDAR offre una mappatura precisa degli ambienti ed un riconoscimento intelligente degli ostacoli (per evitare incidenti di percorso). Ovviamente si tratta di un prodotto smart, gestibile tramite smartphone (attraverso l'app dedicata).

Per quanto riguarda la dock, si tratta di una pratica base per la ricarica e lo svuotamento del dispositivo. L'intervento manuale è richiesto solo per la pulizia della base (e per l'acqua presente nel serbatoio del robot), ma grazie al contenitore per lo sporco da ben 4 litri si tratta di un'operazione da svolgere – in media – ogni 70 giorni circa.

360 S8 Plus è il robot aspirapolvere premium (con dock di svuotamento) ad un prezzo accessibile: grazie al coupon GShopper il vacuum cleaner scende a 323€ con tanto di spedizione dall'Europa. Questo significa che il vostro nuovo alleato nelle pulizie di casa arriverà con celerità e non ci sarà da attendere troppo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

