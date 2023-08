Xiaomi lancia il nuovo forno smart: 2000W di potenza e 5 modalità di cottura

Xiaomi porta sul mercato in questi giorni un nuovo forno intelligente con una capacità maggiorata, in grado di sfruttare una grande potenza di 2000W per cuocere cibi in 5 modalità diverse. Preciso e compatto, questo forno a libera installazione potrebbe essere il sogno di tutti gli amanti della cucina, visto anche il prezzo particolarmente conveniente.

Xiaomi Mijia Smart Oven 40L: maggiore capienza per una cottura impeccabile

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Oven 40L è un forno intelligente che offre una potenza complessiva di 2000W, in grado di raggiungere temperature fino a 230°. Il design compatto e ad installazione libera (quindi non ad incasso) permette di posizionare il dispositivo ovunque ce ne sia la necessità, offrendo una capienza complessiva pari a 40 litri. Il forno è dotato di tre scompartimenti per posizionare le teglie a diverse altezze, mentre è disponibile anche il controllo intelligente della temperatura con precisione di 1°.

Il dispositivo offre cinque diverse modalità d'uso: cottura, barbecue, fermentazione, professionale ed essicamento (per frutta e verdure), mentre il forno supporta anche le funzioni di scongelamento, conservazione del calore e riscaldamento. Grazie alla sua natura smart, il forno può essere collegato all'app Mijia e controllato in modo intelligente, oppure si può utilizzare la manopola e il display LCD presenti sul dispositivo per regolare le impostazioni.

Xiaomi Mijia Smart Oven 40L è disponibile in preordine attraverso il sito ufficiale al prezzo di circa 64€ (499 yuan). Al momento non sembra essere prevista la commercializzazione di questo nuovo prodotto anche sui mercati internazionali.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le