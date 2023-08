Oggi è l’Apple Day su Amazon: prezzi folli, con spedizione Prime!

L'ultima settimana di agosto comincia con il piede giusto grazie alla sfilza di offerte Apple targate Amazon: MacBook Pro e iPad Pro (in varie incarnazioni) sono disponibili al miglior prezzo di sempre e ovviamente in tutti i casi è presente l'immancabile spedizione Prime!

MacBook Pro 2021, iPad Pro 2021 e non solo: ecco le offerte Apple imperdibili, ora su Amazon

Crediti: Apple

Sono gli ultimi giorni del mese e Amazon ha deciso di farci spendere gli ultimi risparmi che sono riusciti a sopravvivere alle vacanze in quello che potrebbe definire una sorta di Apple Day. Tantissimi prodotti di Cupertino sono in sconto al minimo storico e ovviamente in tutti i casi è presente la spedizione Prime (la massima garanzia, quando si parla di acquisti online). Se punti ad un computer al top, MacBook Pro (2021) è disponibile in varie incarnazioni, tutte al miglior prezzo di sempre.

Crediti: Apple

Non mancano occasioni dedicate ad iPad Pro (2021): gli utenti in cerca di un tablet premium non resteranno di certo delusi da quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori terminali sulla piazza. Infine è presente anche Mac Mini con chip M1, il computer desktop per chi punta ad un'esperienza Apple completa a tutto tondo. Di seguito trovi tutte le offerte su Amazon: se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. Certi un'occasione per iPhone 14 Plus e hai bisogno di tanto spazio di archiviazione? La versione da 512 GB scende a 988,8€ da MediaWorld!

