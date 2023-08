Mate X3 Pro avrà una grossa sorpresa? Huawei smentisce

Aggiornamento 02/08: a fine articolo trovate la smentita di Huawei.

Da quando si è tornati a parlare con insistenza della rinascita dei chip Kirin, ci si chiede quale potrebbe essere il primo smartphone che ne sancirà il ritorno, specialmente in vista di Huawei Mate X3 Pro. Per la prima volta, infatti, la compagnia cinese avrebbe deciso di creare una variante Pro di un suo smartphone pieghevole, categoria di telefoni che finora non è stata toccata dalla strategia multi-modello che invece compone i classici smartphone, fra modelli Plus, Pro, Pro Max, Ultra e chi più ne ha, più ne metta.

Assieme alla serie Mate 60 dovrebbe debuttare l'inedito Huawei Mate X3 Pro

Mate X3

Da quando il ban statunitense si è abbattuto su Huawei, la compagnia non è più stata in grado di produrre smartphone con connettività di ultima generazione, vuoi per la mancanza di licenze, vuoi perché non ha la tecnologia per compensare questa mancanza. Se si parla di fascia alta, bisogna tornare indietro al 2020 e alle serie P40 e Mate 40, gli ultimi baluardi di un Kirin 990 che non ha mai avuto un successore. Da allora, Huawei si è dovuta affidare a chipmaker terzi come Qualcomm e MediaTek, che però sono bloccati dal ban dal venderle SoC con modem 5G, col risultato che smartphone come Huawei Mate X3 sono vincolati alle reti 4G.

Con Huawei Mate X3 Pro sarebbe arginato questo problema, perché sarebbe invece dotato di supporto 5G. Rimane però il dubbio sul come integrerà questo supporto, perché in questi anni di ban ci sono stati smartphone Huawei 5G ma soltanto tramite l'ausilio di cover esterne che, per quanto funzionali, sono più scomode di un modem interno. Huawei potrebbe fare lo stesso con Mate X3 Pro, però a questo punto perché creare uno smartphone Pro quando basterebbe vendere una cover 5G per Mate X3?

Nonostante si indichi il 2024 come anno del ritorno dei SoC Kirin, recenti rumors hanno invece parlato di fine 2023 come periodo utile, il ché spiegherebbe il perché creare un modello Pro del pieghevole Mate X3. E non sarebbe il solo, perché ad accompagnarlo ci sarebbe anche la serie Mate 60, anch'essa disponibile nelle varianti 4G e 5G e di cui si è più volte parlato, fra render e fotocamera.

Smentita ufficiale | Aggiornamento 02/08

A distanza di qualche giorno dal circolare di questi rumor, il direttore della divisione Huawei Smart Devices BG He Gang ha risposto agli “importanti annunci” confermati attorno al mese di ottobre. Tuttavia, He Gang ha bollato come fake news la possibilità che questi annunci facciano riferimento al ritorno del 5G. L'impressione è che bisognerà attendere almeno il 2024 prima che Huawei riesca a produrre nuovamente uno smartphone 5G.

