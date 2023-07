Xiaomi lancia una nuova stampante 3D a resina con AI per i neofiti

Xiaomi ha lanciato in questi giorni un progetto in crowdfunding che porterà sul mercato la nuova Mijia 3D Printer, una stampante 3D a resina adatta ai neofiti che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni. La particolarità di questo dispositivo, inoltre, è la possibilità di utilizzarla fin da subito, senza la necessità di assemblare alcun pezzo.

Xiaomi Mijia 3D Printer: compatta, economica e adatta a tutti

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia 3D Printer è una stampante 3D a resina dal design compatto e squadrato, in grado di creare e perfezionare (curing, ndr) oggetti tridimensionali con l'assistenza dell'intelligenza artificiale che si occupa di gestire i parametri di ritaglio e stampa senza l'intervento degli utenti.

Il dispositivo è dotato un asse Z a singola linea, con un motore personalizzato ad alta efficienza affiancato da un letto di stampa con schermo LCD con illuminazione fino a 110 mw/cm². La stampante mette a disposizione, inoltre, una libreria personale ma supporta anche l'upload di nuovi modelli per la stampa tramite connessione Wi-Fi.

Xiaomi Mijia 3D Printer sarà disponibile in crowdfunding su Xiaomi YouPin a partire dal 2 agosto, al prezzo promozionale di circa 215€ (1699 yuan). Al termine della compagna, il prezzo del dispositivo salirà a circa 253€ (1999 yuan). Al momento non sappiamo se il prodotto verrà, in seguito, commercializzato anche sui mercati internazionali.

