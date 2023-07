App Store ancora più restrittivo: Apple impone nuove regole agli sviluppatori

Le stringenti regole previste per la pubblicazione delle app su App Store di Apple stanno per diventare ancora più rigide con l'arrivo del nuovo sistema operativo mobile iOS 17. La compagnia di Cupertino, infatti, ha diramato delle nuove linee guida che prevedono che gli sviluppatori giustifichino l'utilizzo di determinati software all'interno delle proprie app per ottenere l'approvazione alla pubblicazione.

Gli sviluppatori dovranno giustificare l'utilizzo di alcune API nelle loro App

Crediti: Canva

Sul sito Apple Developer sono apparse le nuove linee guida che obbligano gli sviluppatori a giustificare l'utilizzo di alcune API classificate come “Required Reason APIs“. Questi particolari software, infatti, potrebbero collezionare dati utente aggirando le restrizioni imposte da Apple e per questo motivo gli sviluppatori ne dovranno garantire il corretto utilizzo.

“Per prevenite l'utilizzo scorretto di alcune API che possono collezionare dati utenti, bisognerà dichiarare la motivazione per cui tale API viene utilizzata, direttamente nel manifesto della privacy dell'app. Questo aiuterà ad assicurarci che le API vengano utilizzate nel modo corretto” ha spiegato Apple agli sviluppatori.

Questa nuova regolamentazione potrebbe portare ad un aumento di applicazioni rifiutate, mantenendo però al sicuro la privacy degli utenti che potrebbero altrimenti incappare in app che fanno un utilizzo scorretto della tecnologia a loro disposizione.

