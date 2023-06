IIIF150 Raptor è il nuovo rugged slim ed extralusso, con termocamera e non solo!

Gli smartphone rugged ormai si sono ormai affermati come una valida alternativa ai dispositivi classici, soluzioni ultraresistenti pensate per gli utenti con esigenze professionali particolari, per gli avventurosi che praticano sport estremi o gite frequenti in mezzo alla natura o semplicemente per chi punta ad un telefono robusto. L'ultima novità IIIF150 Raptor è un dispositivo che combina lusso e resistenza, stile e funzioni avanzate: un concentrato di potenza che non rinuncia all'eleganza!

IIIF150 Raptor: tutte le novità del nuovo rugged phone di lusso

Siamo abituati agli smartphone premium e gli utenti più esperti conosceranno di certo i marchi che realizzano dispositivi di lusso. Tuttavia parlare di un rugged phone dal design elegante potrebbe lasciare di stucco: è proprio quello che fa IIIF150 Raptor, ossia stupire con un look stiloso, ispirato al celebre orologio ultrapiatto Richard Mille RM UP-01 Ferrari.

Infatti il modulo fotografico sembra proprio richiamare il layout di questo particolare indossabile, per un effetto finale unico e diverso da quello dei soliti rugged. Inoltre il dispositivo si presenta anche in un formato “slim”, decisamente più sottile rispetto ai modelli della stessa categoria. Parliamo infatti di un corpo da 15,3 mm di spessore, con un peso di 359 grammi ed una gigantesca batteria da 10.000 mAh (ovvero una soluzione da battery phone)! Per non farsi mancare niente abbiamo anche il supporto alla ricarica rapida da 65W.

IIIF150 Raptor non è soltanto eleganza: parliamo anche di un prodotto ricco di funzionalità. Il rugged phone integra una termocamera con un intervallo di misurazione da -10℃ a 550℃, risoluzione di 256 x 192 pixel, frequenza di aggiornamento a 25 Hz e margine di precisione del 3%.

Il comparto fotografico di IIIF150 Raptor è decisamente ricco dato che abbiamo un sensore principale da 108 MP per immagini al top, una Night Vision Camera da 64 MP (con tecnologia a infrarossi) ed un modulo selfie da 32 MP. Il resto delle caratteristiche comprende uno schermo da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz (con punch hole e protezione Gorilla Glass) ed un chipset Helio G99 di MediaTek, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite micro SD). Presente all'appello il supporto alla Virtual RAM, per beneficiare di altri 12 GB di RAM (virtuali).

Lato software non può mancare Android 13 (per un'esperienza fluida e senza impuntamenti); infine segnaliamo la presenza delle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne attestano il grado di resistenza.

Il nuovo rugged phone IIIF150 Raptor debutta su AliExpress in offerta lancio: per un periodo limitato di tempo il prezzo sarà di 322,8€, con tanto di spedizione gratis (e nella sola versione da 12/256 GB). Approfittatene ore perché l'iniziativa sarà attiva solo fino alle ore 23:59 del 18 giugno!

Contenuto realizzato in collaborazione con IIIF150.

