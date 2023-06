Proscenic X1 scende a 255€: è tra i più economici con dock di svuotamento!

Il robot aspirapolvere Proscenic Floobot X1 diventa super conveniente grazie alla sua pratica dock di svuotamento: andiamo a scoprire quali sono le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente sempre con spedizione EU!

Il robot aspirapolvere Proscenic Floobot X1 è un valido alleato nelle pulizie di casa, un dispositivo completo e ricco di caratteristiche interessati. Il robottino ha una potenza di aspirazione di 3.000 PA e grazie al contenitore dell'acqua e al mop integrato funge anche da lavapavimenti.

Il sistema di navigazione laser PathPro permette di mappare l'ambiente con precisione, in modo da creare un percorso ottimale per le pulizie. È possibile inserire delle zone di esclusione ed è presente il riconoscimento degli ostacoli (tramite sensori anti-collisione). I controlli da app sono facili ed intuitivi ma la vera chicca è senza dubbio la base di svuotamento.

Il robot, quindi, si pulisce da solo e grazie alla sua capienza (2,5 litri) la pattumiera può essere svuotata ogni 30 giorni; inoltre la dock presenta anche una luce UV in modo da sterilizzare il contenuto.

Il robot aspirapolvere Proscenic X1 scende di prezzo su Geekbuying grazie ad un nuovo codice sconto e diventa super allettante; presente all'appello anche la spedizione gratis dall'Europa, per la massima celerità. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata anche alla nostra recensione del robottino!

