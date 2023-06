Dopo Photoshop, l’IA di Adobe Firefly rivoluziona anche Illustrator

Presentata nei mesi scorsi, l'intelligenza artificiale di Adobe sta rivoluzionando il modo in cui i creator e gli illustratori si approcciano al mondo della grafica e del fotoritocco. Dapprima arrivata in Photoshop, Firefly approda in Illustrator con una funzione che permetterà di risparmiare tantissimo tempo, ricolorando in modo intelligente qualsiasi illustrazione.

La ricolorazione generativa arriva in Illustrator grazie ad Adobe Firefly

In questi giorni, Adobe ha ufficialmente presentato Generative Recolor (ricolorazione generativa) di Firefly, una funzione che viene sbloccata nell'app Illustrator grazie alla potenza dell'intelligenza artificiale e consente la ricolorazione automatica delle illustrazioni basandosi sulle indicazioni testuali fornite all'IA.

Con Generative Recolor è possibile chiedere ad Illustrator di colorare un determinato design con una palette di tonalità richieste tramite prompt testuale. Per esempio, uno degli input potrebbe essere “colora questa illustrazione con tonalità di arancione, giallo e rosso” per ottenere immediatamente il risultato sul proprio artwork.

Questa nuova funzione è attualmente disponibile solo in fase beta ed in lingua inglese, proprio come nel caso di Adobe Firefly per Photoshop.

