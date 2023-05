Il nuovo forno Xiaomi Mijia è compatto, potente e si controlla con l’app

In questi giorni Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo forno smart dal design compatto ed elegante, particolarmente indicato per chi non ha disposizione una cucina molto grande ma non vuole comunque rinunciare ad avere un forno per ogni tipo di preparazione. Xiaomi Mijia Smart Steam Oven può essere controllato direttamente tramite app ed offre una capienza da 12 litri.

Xiaomi Mijia Smart Steam Oven: 1300W di potenza e capienza da 12 litri

Il forno Mijia Smart Steam Oven di Xiaomi è in grado di riscaldarsi nel giro di pochi secondi grazie al sensore NTC che controlla elettronicamente la temperatura, che può essere regolata in modo estremamente preciso grazie all'incremento sequenziale anche di un solo singolo grado centigrado. In questo modo è possibile scegliere accuratamente la temperatura adeguata per ogni tipo di cottura.

Grazie alla sua natura smart, questo forno può essere controllato tramite l'app Mijia e quindi regolato anche quando si è lontani dal dispositivo oppure si è indaffarati in altre preparazioni. Nella confezione sono inclusi anche una teglia da forno, un vassoio per raccogliere le briciole e i misurini, sempre utili nel dosaggio degli alimenti.

Xiaomi Mijia Smart Steam Oven è disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di lancio di circa 33€ (249 yuan). Al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà a circa 40€ (299 yuan). Attualmente non sono disponibili informazioni per una eventuale commercializzazione internazionale di questo nuovo prodotto della celebre azienda cinese.

