Honor Earbuds X5 ufficiali: driver dinamico da 13.4mm e super autonomia

Durante l'evento speciale di Honor tenuto in queste ore, la compagnia cinese ha lanciato anche le nuove cuffie Earbuds X5. In un mercato sempre più affollato di prodotti, Honor ripropone per queste nuove TWS il design semi in-ear e la custodia a forma di ciottolo, nelle nuove colorazioni bianco ghiaccio e rosa corallo. Il punto forte delle nuove cuffie, tuttavia, sembra essere proprio la batteria con una grande autonomia.

Design semi in-ear e cancellazione del rumore in chiamata per le nuovo Honor Earbuds X5

Presentate durante l'evento di lancio di Honor 90, le nuove Honor Earbuds X5 offrono un design semi in-ear che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel corso degli ultimi anni. Il terminale di appoggia delicatamente all'interno dell'orecchio, mentre il gambo allungato consente di catturare la voce in modo più nitido. Questo cuffie sono dotate di cancellazione del rumore in chiamata, con la possibilità di collegarle a due dispositivi contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'hardware, il suono delle cuffie viene prodotto dai driver dinamici da 13.4 millimetri, mentre la superficie del dorso di entrambi gli auricolari è completamente touch per fornire il supporto alle gesture che controllano il volume e la riproduzione dei file. La dimensione delle cuffie è di 38.82 x 18.60 x 16.81 millimetri, mentre quella della custodia di ricarica è di 58.90 x 58.90 x 24.30 millimetri. Le cuffie pesano solo 3.8 grammi, la custodia invece 35.4 per un peso complessivo di 39.2 grammi.

Le cuffie Honor Earbuds X5 sono dotate di connessione Bluetooth 5.3, mentre per quanto riguarda la batteria abbiamo a disposizione un'unità da 410 mAh per quanto riguarda la custodia, e due piccole batterie da 30 mAh per gli auricolari. L'autonomia stimata è di 5 ore per carica, arrivando fino a 27 ore sfruttando completamente la riserva della custodia. La ricarica avviene tramite cavo USB-C e può impiegare fino ad un'ora per le cuffie e 90 minuti per la custodia.

Honor Earbuds X5 sono disponibili in Cina a partire da oggi al prezzo di lancio di circa 33€ (249 yuan). Al termine del periodo promozionale, il prezzo salirà a circa 40€ (299 yuan). Al momento la compagnia cinese non ha comunicato i piani per una eventuale commercializzazione del prodotto sui mercati internazionali.

