ARM presenta CPU e GPU del futuro: Cortex-X4 e Immortalis G720 per i flagship

In queste ore ARM ha annunciato ufficialmente le CPU e GPU di nuova generazione che andremo a ritrovare su smartphone e tablet top di gamma. La CPU Cortex-X4 e la GPU Immortalis G720 alzano l'asticella delle prestazioni su mobile, introducendo nuove tecnologie in grado di gestire al meglio il consumo della banda, migliorando di conseguenza il consumo energetico.

Prestazioni superiori, DVS e Unreal Engine 5: tutte le novità di ARM

Con la CPU Cortex-X4, ARM incrementa la performance del 15% (rispetto ai flagship Android dello scorso anno). L'avvio delle applicazioni e la navigazione in rete è molto più veloce, mentre l'efficienza energetica guadagna un miglioramento del 40%. La cache L2, in questo caso, sale a 2 MB, per consentire l'utilizzo di questa CPU su molti più dispositivi elettronici.

Immortalis G720, invece, è la GPU che troveremo sui prossimi smartphone flagship con un incremento delle prestazioni pari al 20%. Grazie alla nuova tecnologia Deferred Vertex Shader (DVS), la GPU è in grado di gestire al meglio il memory access e il consumo della banda, ottenendo un miglioramento del frame-rate e dell'efficienza energetica. L'utilizzo della banda viene ridotto del 40%, mentre ARM ha annunciato l'arrivo dell'Unreal Engine 5 anche su Android, per giochi mobile che diventeranno sempre più evoluti.

La GPU Immortalis G720 arriva ad integrare fino a 16 core, includendo il supporto per Ray Tracing (via hardware), Variable Rate Shading e Multisample Anti-Aliasing (MSAA) fino a 2x.

