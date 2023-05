TicWatch Pro 5 ufficiale: il flagship Wear OS arriva in Italia

Praticamente lo conoscevamo già per errore di Amazon, ma adesso è ufficiale: Mobvoi lancia il nuovo TicWatch Pro 5. Non è il primo ad averlo, ma è l'ultimo con il sistema operativo Wear OS 3 di Google, oltre a basarsi sull'ultima piattaforma hardware di Qualcomm. Con dimensioni di 50,1 x 48 x 12,2 mm e un peso di 44,3 grammi, TicWatch Pro 5 ha dalla sua il doppio display tipico di Mobvoi: un OLED standard da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel e densità di 326 PPI, dotato di Always-On Display, e uno FSTN che consente di risparmiare energia visualizzando solo l'ora e le informazioni essenziali quando lo schermo OLED è spento. Inoltre, ha una corona rotante che permette di navigare in app e UI, oltre a visualizzare i dati biometrici e ambientali senza ricorrere allo schermo principale. La scocca ha certificazione MIL-STD-810H per la resistenza agli urti e 5ATM per la resistenza all'acqua, protezione Gorilla Glass anti-impronte, metallo chirurgico e alluminio aerospaziale della serie 7000 e cinturino intercambiabile da 24 mm.

Mobvoi presenta ufficialmente TicWatch Pro 5: tutte le novità del wearable

Il TicWatch Pro 5 è uno dei primi smartwatch a basarsi sul processore Snapdragon W5+ Gen 1 (con co-processore Qualcomm QCC5100), che promette prestazioni raddoppiate rispetto allo Snapdragon Wear 4100 oltre che più autonomia e algoritmi migliorati per il controllo della salute. A tal proposito, c'è il monitoraggio cardiaco 24h e SpO2, il supporto per VO2 Max, la misurazione della temperatura nonché il controllo di sonno e stress con rilevazioni migliorate, il tutto a sostegno di oltre 100 modalità sportive. Mobvoi ha anche recentemente rilasciato Sports and Health Data Platform, la dashboard dove avere sotto controllo tutti i dati salutistici acquisiti negli ultimi 7 giorni per consultarli, confrontarli e avere un quadro completo sul proprio stato fisico.

Le specifiche includono 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi mono-band, Bluetooth 5.2, GPS (con GLONASS/QZSS/Galileo/BeiDou), NFC per i pagamenti Google Pay, bussola, barometro, microfono e speaker. L'orologio è alimentato da una batteria da 611 mAh, con un'autonomia fino a 45 giorni in modalità Essenziale e fino a 80 ore in modalità Smart, che si attiva quando non vengono rilevati movimenti; la ricarica rapida magnetica garantisce il 65% di carica in soli 30 minuti.

TicWatch Pro 5 è disponibile all'acquisto su Amazon Italia al prezzo di listino di 359,99€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le