Gboard: in arrivo una nuova funzione per modificare le dimensioni della tastiera

Google sta attivamente lavorando al miglioramento della tastiera Gboard con un design per la toolbar tutto nuovo. Nell'attesa che la nuova UI sia disponibile finalmente a tutti, oggi scopriamo una delle nuove funzioni che permetterà una personalizzazione immediata delle dimensioni della tastiera, particolarmente utile per gli schermi grandi o pieghevoli.

Per ridimensionare Gboard basta un drag & drop: in arrivo anche una modalità per foldable

Analizzando l'APK dell'ultimo aggiornamento di Gboard, gli esperti di 9to5Google sono riusciti ad abilitare una delle funzioni in arrivo con il nuovo design della toolbar della tastiera. Grazie ad un semplice drag & drop sarà possibile personalizzare la dimensione del pannello di inserimento dei caratteri, in modo che si adegui al meglio alla dimensione del proprio schermo.

La funzione era già presente nelle impostazioni della tastiera con i preset Extra-short, Short, Mid-short, Normal, Mid-tall, Tall, ed Extra-tall, ma grazie al trascinamento è possibile scegliere molto più rapidamente la dimensione desiderata al momento. La versione 13.0 di Gboard contiene anche una nuova modalità Tabletop dedicata ai telefoni con display pieghevoli, ma non è ancora possibile attivarla.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Google per scoprire quando tutti potremo approfittare del nuovo design e delle nuove funzioni in arrivo per Gboard su Android.

