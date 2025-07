Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra (2025) ufficiali in Italia: novità e prezzi

Oltre ai nuovi top di gamma pieghevoli, l’evento Unpacked estivo ha visto anche tante novità sul fronte degli indossabili. Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra 2025 sono ufficiali ed arrivano con un look rinnovato rispetto alla precedente generazione: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic e Watch Ultra 2025: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Samsung

I nuovi indossabili di Samsung si presentano come dei veri e propri assistenti dedicati al benessere, progettati per offrire un monitoraggio continuo della salute e tante funzionalità legate allo sport.

Con Samsung Galaxy Watch 8 e Watch 8 Classic l’azienda ha introdotto il cushion design visto per la prima volta con lo scorso Watch Ultra, che ora definisce l’intera gamma degli indossabili. La serie è dotata di un formato squadrato mentre la struttura interna è stata completamente riprogettata, rendendo i nuovi modelli gli orologi Galaxy più sottili e confortevoli di sempre.

Crediti: Samsung

Il sistema Dynamic Lug assicura che lo smartwatch si adatti naturalmente al polso, offrendo maggiore stabilità e precisione nel monitoraggio della salute mentre lo spessore è diminuito dell’11% rispetto ai modelli precedenti.

Oltre ad un profilo elegante Galaxy Watch 8 offre anche un design ultra-luminoso fino a 3.000 nit, per una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo ha una batteria migliorata, un processore Samsung a 3 nm e un sistema di sensori BioActive per una visione più approfondita e accurata della salute personale, offrendo una panoramica olistica del benessere.

Tra le caratteristiche dedicate al benessere troviamo:

Monitoraggio Avanzato del Sonno : Samsung continua a migliorare l’esperienza del sonno, offrendo coaching personalizzato, supporto per creare un ambiente ottimale per dormire e un rilevamento precoce dell’apnea notturna (da moderata a grave);

: Samsung continua a migliorare l’esperienza del sonno, offrendo coaching personalizzato, supporto per creare un ambiente ottimale per dormire e un rilevamento precoce dell’apnea notturna (da moderata a grave); Bedtime Guidance : suggerisce l’orario ideale per andare a dormire e svegliarsi riposati, basandosi su 3 giorni di analisi del ritmo circadiano e della pressione del sonno;

: suggerisce l’orario ideale per andare a dormire e svegliarsi riposati, basandosi su 3 giorni di analisi del ritmo circadiano e della pressione del sonno; Vascular Load : monitora i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno, fornendo informazioni su come diversi fattori legati allo stile di vita influenzano la salute;

: monitora i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno, fornendo informazioni su come diversi fattori legati allo stile di vita influenzano la salute; Antioxidant Index : per la prima volta su uno smartwatch, è possibile misurare i livelli di carotenoidi in soli cinque secondi, aiutando a prendere decisioni consapevoli per un invecchiamento sano;

: per la prima volta su uno smartwatch, è possibile misurare i livelli di carotenoidi in soli cinque secondi, aiutando a prendere decisioni consapevoli per un invecchiamento sano; Motivazione al Fitness personalizzata con Running Coach e Together aggiornato;

con Running Coach e Together aggiornato; Gestione dello stress con High Stress Alert (segnala in tempo reale la necessità di una pausa in caso di stress prolungato) e Mindfulness Tracker (permette di registrare il proprio stato d’animo e ricevere indicazioni su esercizi di respirazione direttamente dal polso);

con High Stress Alert (segnala in tempo reale la necessità di una pausa in caso di stress prolungato) e Mindfulness Tracker (permette di registrare il proprio stato d’animo e ricevere indicazioni su esercizi di respirazione direttamente dal polso); Energy Score (basato su AI): fornisce una panoramica quotidiana del livello di energia, combinando parametri di energia fisica e mentale per aiutare gli utenti ad affrontare ogni giorno con maggiore consapevolezza.

La serie Galaxy Watch 8 è la prima ad essere dotata di Wear OS 6 con tecnologia Samsung e Google Gemini integrati. Questo permette un’interazione hands-free, consentendo di eseguire attività con comandi vocali naturali, come “Avvia un allenamento circuit training da 300 calorie” o “Imposta una corsa da 20 minuti”, avviando automaticamente l’allenamento nell’app Samsung Health.

Crediti: Samsung

Con la nuova One UI 8 Watch, l’interfaccia utente è ottimizzata per le dimensioni e la forma del quadrante. Le nuove Multi-Info Tiles offrono accesso rapido a metriche sulla salute, meteo ed eventi, mentre la Now Bar e le notifiche a comparsa assicurano che le attività più importanti restino sempre in primo piano.

Per quanto riguarda Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) ritroviamo le stesse caratteristiche del predecessore, con quattro finiture in titanio. Tra queste è inclusa la nuova versione Titanium Blue.

Samsung Galaxy Watch 8 – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 46 x 43,7 x 8,6 mm per 34 grammi (44 mm) e 42,7 x 40,4 x 8,6 mm per 30 grammi (40 mm)

Materiali – vetro in cristallo di zaffiro

Display Super AMOLED da 1,47″ HD (480 x 480) oppure da 1,34″ HD (438 x 438) con AOD

Chipset Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM

32 GB di ROM

Batteria da 435 mAh (44 mm) e 325 mAh (40 mm) con ricarica rapida

Impermeabilità IP68 e fino a 5 ATM, MIL-STD-810H

Speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Connettività – Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, WiFi 2.4/5 GHz

Sensori – BioActive di Samsung (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

Sistema operativo Wear OS 6 con One UI 8 Watch

Samsung Galaxy Watch 8 Classic – Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 46 x 46,4 x 10,6 mm per 63,5 grammi (46 mm)

Materiali – vetro in cristallo di zaffiro

Display Super AMOLED da 1,34″ HD (438 x 438) con AOD

Chipset Exynos W1000 a 3 nm

2 GB di RAM

64 GB di ROM

Batteria da 445 mAh con ricarica rapida

Impermeabilità IP68 e fino a 5 ATM, MIL-STD-810H

Speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Connettività – Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS, WiFi 2.4/5 GHz

Sensori – BioActive di Samsung (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2, sonno), sensore di luminosità per il display

Sistema operativo Wear OS 6 con One UI 8 Watch

Prezzi e disponibilità in Italia

Samsung Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic e il nuovo Galaxy Watch Ultra (2025) sono disponibili per il preordine a partire da oggi, con disponibilità all’acquisto dal 25 luglio. Di seguito trovate prezzi e versioni:

Watch 8 Classic da 46 mm (LTE) – 579€

Watch 8 Classic da 46 mm (BT) – 579€

Watch 8 da 44mm (LTE) – 459€

Watch 8 da 44mm (BT) – 409€

Watch 8 da 40mm (LTE) – 429€

Watch 8 da 40mm (BT) – 379€

Galaxy Watch Ultra 2025 da 47mm (LTE) – 699€

