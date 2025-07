Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip FE ufficiali in Italia: un passo avanti verso il futuro

L’evento Unpacked estivo è finalmente arrivato e con esso il debutto dei nuovi top di gamma pieghevoli del colosso tech asiatico. Samsung Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 sono ufficiali insieme al modello Galaxy Z Flip 7 FE e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità con dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia. La rivoluzione dei pieghevoli Samsung comincia adesso e sfida apertamente i rivali cinesi.

Tutto quello che c’è da sapere su Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Samsung Galaxy Z Fold 7

Come anticipato anche dalle immagini leak e dalle informazioni trapelate nelle scorse settimane, Samsung Galaxy Z Fold 7 fa vari passi avanti rispetto al precedente Galaxy Z Fold 6.

In termini di spessore e peso si allinea ai principali competitor, andando a rivaleggiare con il recente Honor Magic V5. Il modello cinese è stato annunciato di recente con uno spessore di appena 8,8 mm (chiuso) e 4,1 mm (aperto) per un peso di 217 grammi. Galaxy Z Fold 7 non è da meno con i suoi 8,9 mm e 4,2 mm, per 215 grammi.

Più leggero di Galaxy S25 Ultra, si presenta come il modello più sottile e leggero della serie, l’ideale per chi cerca la portabilità di uno smartphone tradizionale unita alla potenza di uno schermo più grande.

Il flagship monta uno schermo esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ mentre una volta aperto si accedere ad un display Dynamic AMOLED 2X da 8″ di diagonale (con un aumento dell’11% rispetto alla generazione precedente). Entrambi i pannelli offrono una luminosità di picco fino a 2.600 nit, per una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 è mosso dallo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, chipset che abbiamo già visto a bordo della serie Galaxy S25 e che offre performance migliorate lato NPU, CPU e GPU rispetto al modello passato.

Oltre alla potenza Samsung ha prestato grande attenzione alla resistenza: la nuova cerniera Armor FlexHinge è più sottile, leggera e riduce la piega visibile; il display esterno è protetto da un vetro Gorilla Glass Ceramic 2; il telaio in Advanced Armor Aluminium migliora durezza e resistenza.

Il display principale è stato riprogettato con uno strato in titanio ed un vetro ultrasottile (UTG) più spesso del 50%. Per non farsi mancare niente è presente anche la certificazione IP48.

Il comparto fotografico è affidato ad un sensore principale da 200 MP in grado di catturare 4 volte più dettagli e restituire immagini più luminose del 44%. L’apporto dell’AI è fondamentale per l’imaging mentre le funzionalità di Galaxy AI vengono sfruttate al massimo sul display di grandi dimensioni.

Presente all’appello la nuova One UI 8 basata su Android 16, così come funzionalità come Gemini Live e Cerchia e Cerca. La sicurezza è garantita da Samsung Knox con Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP), che crea ambienti di archiviazione crittografati per ogni app.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 158,4 x 143,2 x 4,2 mm (aperto) e 158,4 x 72, x 8,9 mm (chiuso) per 215 grammi

Certificazione IP48

Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 6,5″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz, protezione Gorilla Glass Ceramic 2 e fino a 2.600 nit interno Dynamic AMOLED 2X da 8,0″ QXGA+ (2.184 x 1.968 pixel) in 10:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz, protezione UTG rinnovata e fino a 2.600 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy a 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,47 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

Fotocamera da 200 + 12 + 10 MP (f/1.7-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera esterna da 10 MP e interna da 10 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 16 con One UI 8

Samsung Galaxy Z Flip 7

Insieme al modello smartphone/tablet, il colosso tech sudcoreano ha annunciato – come da tradizione – anche il suo nuovo pieghevole a conchiglia. Samsung Galaxy Z Flip 7 cambia look rispetto a Galaxy Z Flip 6, mettendo da parte il display esterno “a cartella” e optando per una soluzione tutto schermo.

Il pannello FlexWindow Super AMOLED da 4,1″ è ampio e luminoso ed è completamente utilizzabile, in modo da portare in primo piano le funzioni essenziali. Scrivere messaggi e scattare selfie diventa ancora più rapido sfruttando il pannello esterno. All’interno trova spazio una soluzione Dynamic AMOLED 2X da 6,9″; in entrambi i casi abbiamo una luminosità di 2.600 nit e refresh rate a 120 Hz.

Progettato per la massima portabilità, Galaxy Z Flip 7 unisce prestazioni top ad un design raffinato. Il dispositivo pesa solo 188 grammi e da chiuso misura solo 13,7 mm di spessore. La resistenza è garantita dal pannello esterno Gorilla Glass Victus 2, dalla cerniera Armor FlexHinge e dal telaio Armor Aluminium. Presente anche la certificazione IP48 contro polvere e acqua.

Rispetto al predecessore la batteria sale a 4.300 mAh (contro 4.000 mAh) mentre la vera novità sotto la scocca è sicuramente l’Exynos 2500. Fresco di lancio, il nuovo SoC di Samsung è realizzato a 3 nm ed offre prestazioni di punta. Altra aggiunta è la possibilità di sfruttare Samsung DeX, che trasforma lo smartphone in una postazione di lavoro portatile: si tratta della prima volta su un modello della serie Galaxy Z Flip.

La nuova One UI 8 con Android 16 integra alla perfezione l’intelligenza artificiale con Galaxy AI. Gemini Live consente di usare la voce per cercare informazioni ed eseguire azioni direttamente dalla FlexWindow mentre la Now Bar mostra l’attività delle app e le notifiche in tempo reale sulla cover screen, mentre Now Brief offre aggiornamenti giornalieri personalizzati.

Per il comparto fotografico abbiamo un sensore da 50 MP ed un ultra-grandangolare da 12 MP, sempre con il supporto dell’AI sia per lo scatto per l’editing.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 166,7 x 75,2 x 6,5 mm (aperto) e 85,8 x 75,2 x 13,7 mm (chiuso) per 188 grammi

Certificazione IP48

Display esterno Super AMOLED da 4,1″ HD+ (1048 x 948 pixel) con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 interno Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) in 21:9 con refresh rate LTPO a 120 Hz e fino a 2.600 nit di luminosità

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Samsung Exynos 2500 a 3 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,3 GHz – Cortex-X5 2 x 2,74 GHz – Cortex-A725 5 x 2,36 GHz – Cortex-A725 2 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Xclipse 950

12 GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida da 25W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 12 MP (f/1.8-2.2) con OIS e ultra-wide 123°

Selfie camera interna da 10 MP (f/2.2)

Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Android 16 con One UI 8

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Quest’anno c’è una novità per la serie: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, il primo smartphone della serie FE in formato pieghevole. Compatto da chiuso e da aperto, il dispositivo monta uno schermo principale da 6,7″ ed una fotocamera da 50 MP. Il design ricalca quello di Z Flip 6, mantenendo un display esterno a forma di cartella.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso – 165,1 x 71,9 x 6,9 mm (aperto), 85, x 71,9 x 14,9 mm (chiuso), 187 grammi

Certificazione IP48

Display esterno Super AMOLED da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus

Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz e luminosità di picco di 2.600 nit

Sensore d’impronte laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Samsung Exynos 2400 a 4 nm Samsung

CPU deca-core 1 x 3,21 GHz X4 2 x 2,9 GHz A720 3 x 2,6 GHz A720 4 x 1,95 GHz A520

GPU Xclipse 940

12 GB di RAM LPDDR5X

128/256 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 25W e wireless da 15W

Fotocamera da 50 + 12 MP (f/1.8-2.2) con OIS, Dual Pixel AF, ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

Connettività Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker Stereo, USB 3.2 Gen 1, Galaxy AI

Software Android 16 con One UI 8

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE – Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo flagship pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 7 è disponibile nei colori Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack e Mint, al prezzo di partenza di 2.199€ (12/256 GB). Si sale a 2.319€ per il modello da 12/512 GB mentre aa versione top da 16 GB/1 TB è in vendita a 2.619€.

Il prezzo in Italia di Samsung Galaxy Z Flip 7 parte da 1.279€ per la versione da 12/256 GB, fino ad un massimo di 1.399€ (12/512 GB). Inoltre è possibile avere l’accesso esteso a Google AI Pro e 2 TB di archiviazione cloud per 6 mesi senza alcun costo aggiuntivo. Le colorazioni disponibili sono Jetblack, Blue Shadow, Coral Red e Mint.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE debutta nel versioni Black e White, da 12/128 GB e da 12/256 GB, al prezzo di 1.069€ e 1.129€. Infine i nuovi pieghevoli sono disponibili all’acquisto anche su Amazon: se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Offerte lancio per tutta la serie

Effettuando l’acquisto dal 9 al 24 luglio è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione e ottenere il modello da 1 TB al prezzo di quello da 512 GB (2.319€) oppure quello da 512 GB al prezzo della variante base da 256 GB (2.199€). Fino al 24 luglio è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione scelto anche per i pieghevoli a conchiglia: Z Flip 7 da 512 GB è in promo a 1.279€ mentre Z Flip 7 FE da 256 GB scende a 1.069€.

Inoltre è possibile ottenere uno sconto aggiuntivo grazie al coupon esclusivo “CALIENDO4U“, per un risparmio di 150€ su Z Flip 7 e di 200€ su Z Fold 7.

