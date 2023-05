Headwolf FPad 2: formato compatto e 4G a soli 107€, ora con spedizione dall’Europa

Il mercato dei tablet sta vivendo un periodo florido con i principali brand impegnati nel realizzare soluzioni di tutti i tipi e tanti marchi emergenti pronti a dire la loro. Tra questi troviamo Headwolf, realtà che ha già sfornato un bel po' di modelli interessanti (come i recenti WPad 2 e HPad 1A). Tra le ultime novità ce n'è una che farà felici gli utenti in cerca di un tablet in formato mini e con il supporto al 4G: Headwolf FPad 2 torna in sconto su Banggood, finalmente con spedizione EU (gratuita)!

Headwolf FPad 2: il tablet mini ritorna su Banggood con spedizione EU gratis

Il piccolo della gamma di tablet del brand arriva con uno stile differente rispetto al precedente FPad 1, ma con alcune specifiche in comune. Ritroviamo un chipset Unisoc T310, ora accompagnato da 4/64 GB di memorie; il display rimane un'unità LCD da 8″ con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) così come la batteria resta una soluzione da 4.000 mAh.

Tra le altre caratteristiche di Headwolf FPad 2 troviamo il WiFi Dual Band, il Bluetooth 5.0, il GPS integrato, il supporto 4G LTE, fotocamere da 5 MP (retro e selfie), Android 12 e un ingresso mini jack da 3,5 mm per le cuffie. Insomma, un terminale compatto ma dotato di tutte le funzioni necessarie.

Il nuovo tablet Headwolf FPad 2 arriva su Banggood ad un prezzo top: solo 107,9€ in offerta lampo (quindi non è necessario inserire alcun codice sconto). Una cifra davvero niente male per un modello compatto e dotato di connettività 4G, stavolta con una grande novità: la spedizione dall'Europa gratis!

