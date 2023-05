Apple Watch salva altre due vite: fondamentale il rilevamento delle cadute

Spesso sottovalutiamo quanto una tempistiva chiamata ai soccorsi possa fare la differenza tra la vita e la morte. Questa settimana per ben due volte Apple Watch si è reso fondamentale nel salvataggio di vite umane, grazie sopratutto al rilevamento delle cadute ed invio automatico della segnalazione ai soccorsi. Questa funzione si sta rivelando addirittura più importante di quanto si potresse credere in fase di presentazione.

Apple Watch è il protagonista della settimana: ben due vite salvate grazie al rilevamento delle cadute

In Minnesota, Michael Brodkorb è stato investito da un pirata della strada che successivamente è fuggito via: al rilevamento dell'impatto, Apple Watch ha avvisato immediatamente il 911 dopo aver constatato che l'utente non era in grado di rispondere alle notifiche. La funzione di rilevamento delle cadute ha anche avvisato automaticamente la moglie di Michael, che è stata in grado di ottenere immediatamente i soccorsi necessari. “Si tratta di uno strumento salva-vita” ha dichiarato la moglie, mentre la Polizia è riuscita a fermare il 17enne che si è reso protagonista dell'investimento.

In Cincinnati, invece, un uomo di 83 anni stava passeggiando per l'Ohio River Trail quando il suo ginocchio non ha più retto. Nessuno era nei paraggi per prestare soccorso, ma Apple Watch ha identificato la caduta ed ha immediatamente avvisato i servizi di emergenza e la figlia dell'anziano signore. La Polizia è riuscita immediatamente a trovare l'uomo grazie ai dati inviati da Apple Watch, con i paramedici che lo hanno subito trasportato in ospedale. Gli esami hanno evidenziato come il malore fosse stato causato da un coagulo di sangue che se non fosse stato rimosso in tempo avrebbe causato la morte.

Due belle storie che riscattano i falsi allarmi avvenuti durante la stagione sciistica, quando gli Apple Watch sono andati in confusione continuando a chiamare i soccorsi nonostante non ci fosse nessuna emergenza.

