Baby Yoda sconvolge Google per la nuova stagione di The Mandalorian

In questi giorni è approdata su Disney+ la terza stagione di The Mandalorian che. fin dal primo episodio andato in onda circa 3 anni fa, ha regalato ai fan di Star Wars una nuova ed insostituibile mascotte: Baby Yoda. Il nome del “bambino” è stato già svelato, ma evitiamo di citarlo per evitare di rovinarvi la sorpresa nel caso in cui non lo aveste ancora visto. Per celebrare l'inizio della nuova stagione, Google ha pensato ad un easter egg dedicato proprio a questo iconico personaggio.

Baby Yoda usa la forza per distruggere le vostre ricerche su Google in questo simpatico easter egg

Tramite l'app Google presente su iOS e Android (ma anche tramite la classica ricerca web), è possibile visualizzare un easter egg dedicato a Baby Yoda che in modo anche un po' dispettoso distruggerà la pagina della vostra ricerca utilizzando la Forza. Per visualizzare il contenuto a sorpresa basterà cercare “The Mandalorian” per vedere comparire immediatamente in basso il simpatico personaggio.

Una piccola freccia azzurra indicherà la possibilità di interagire con Baby Yoda, ed una volta effettuato un click o un tap su di esso il “bambino” inizierà ad utilizzare la forza per far a pezzi pian piano la pagina della ricerca, fino alla distruzione completa. D'altronde un suo antenato era solito dire: “Fare o non fare, non esiste provare!“.

Cosa ne pensate di questo simpatico easter egg dedicato alla terza stagione di The Mandalorian pensato da Google?

