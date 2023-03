Teclast P30S è il tablet low budget che stavi aspettando, ora a soli 67€

Il compleanno di AliExpress porta con sé una sfilza di offerte ed occasioni per risparmiare: tra le novità del momento troviamo anche Teclast P30S, un tablet Android low budget che diventa ancora più appetibile grazie ad un triplo sconto. Codice, coupon e risparmio al checkout: un'occasione imperdibile!

Codice sconto Teclast P30S: il tablet low cost diventa ancora più economico con questo Coupon

Dotato di un ampio schermo LCD IPS da 10.1″ HD (1280 x 800 pixel) e di una corpo metallico, Teclast P30S si presenta come una tablet Android economico ma che non rinuncia allo stile. Oltre ad un display di grandi dimensioni, il dispositivo offre anche una batteria capiente (da 6.000 mAh), un chipset Kompanio 500, 4/64 GB di memorie, una fotocamera da 5 MP ed un sensore per le videochiamate da 2 MP.

Il resto delle caratteristiche comprende Android 12, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS e il supporto microSD per espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Il tablet Teclast P30S è disponibile in offerta con codice sconto su AliExpress, a soli 67€. Inoltre, per il massimo risparmio, è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

N.B. – per ottenere il prezzo indicato basta inserire il codice presente nel box in basso, utilizzare il Coupon Venditore (cliccando su Ottieni Coupon presente nella pagina del prodotto) e sfruttare, infine, lo sconto che sarà applicato automaticamente al checkout.

