Realme 10 4G debutta su Amazon, subito con 30€ di sconto

L'ultimo trimestre del 2022 è stato segnato dal debutto della gamma 10 di Realme: sono arrivati una sfilza di modelli ma al momento in Italia è presente solo quello base con connettività LTE. Un dispositivo completo ed accessibile, con un design stiloso ed una fotocamera 50 MP: Realme 10 4G torna disponibile in offerta lancio in occasione dell'uscita su Amazon!

Realme 10 4G torna in offerta lancio grazie al debutto su Amazon: ecco come risparmiare 30€

Abbastanza compatto e leggero, Realme 10 4G rappresenta l'ingresso per la nuova serie di mid-range del brand asiatico. Il dispositivo offre uno schermo AMOLED da 6,4″ Full HD+ a 90 Hz, un chipset Helio G99, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 33W, una dual camera da 50 + 2 MP ed un lettore d'impronte digitali laterale.

Uno smartphone di fascia media perfetto per chi cerca un terminale completo, senza spendere una fortuna: date un'occhiata anche alla nostra recensione per saperne di più.

Il “piccolo” Realme 10 4G arriva su Amazon in sconto a 249,9€ (invece di 279,9€): il dispositivo è acquistabile nelle colorazioni Rush Black e Clash White, ovviamente con spedizione Prime. La promozione durerà fino al 15 marzo, quindi se sei interessato conviene dare un'occhiata alla pagina del prodotto!

