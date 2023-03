Huawei Mate X3 sarà il pieghevole con più batteria di sempre

Si torna a parlare di Huawei Mate X3, il pieghevole di prossima generazione a cui la compagnia cinese starebbe lavorando allo scopo di creare un prodotto più innovativo del solito. Dico questo perché il noto leaker Digital Chat Station si è pronunciato in merito, affermando che il nuovo foldable Huawei vanterebbe una nuova tecnologia per la batteria.

Per la batteria di Huawei Mate X3 è in arrivo una nuova tecnologia di costruzione

Di recente abbiamo visto Xiaomi e la stessa Honor all'opera per rinnovare le classiche batterie con l'adozione di materiali che le permettano di essere più capienti ma a parità di spazio. Sarebbe anche il caso di Huawei Mate X3, che grazie all'utilizzo di un anodo in silicio riuscirebbe a salire dai 4.500 mAh di Mate X2 a ben 5.060 mAh, superando seppur di poco la 5.000 mAh di Honor Magic Vs. L'utilizzo di questa configurazione comporterebbe possibili rischi di espansione volumetrica, minore efficienza e alta resistività, che Huawei avrebbe compensato con un rivestimento in carbonio e polimeri flessibili, pertanto è plausibile che la tecnologia sia molto simile (se non identica) a quella di Honor Magic 5 Pro e Ultimate.

Si vocifera anche che Mate X3 potrebbe ereditare dalla serie Mate 50 la modalità Emergency, potendo garantire 3 ore di utilizzo (seppur limitato) anche con l'1% di batteria. Ciò sarebbe possibile grazie all'allocamento di alcune celle della batteria esclusivamente per questa modalità, in modo da non rischiare di ritrovarsi improvvisamente col telefono spento. Queste non sarebbero le sole novità di Huawei Mate X3, dato che si vocifera avrà dalla sua anche la comunicazione satellitare di seconda generazione. E se lo state attendendo sappiate che non dovrete farlo ancora per molto, perché la compagnia ha svelato la data ufficiale di presentazione e assieme al pieghevole ci saranno anche Huawei P60 e P60 Pro.

