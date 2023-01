OnePlus Ace 2 su Geekbench: confermate alcune caratteristiche, avrà 16 GB di RAM

A pochi giorni dal lancio, OnePlus Ace 2 (quello che nel mercato globale debutterà come OnePlus 11R) è apparso su Geekbench, confermando alcune delle sue caratteristiche. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

OnePlus Ace 2 (11R) arriva su Geekbench e conferma alcune caratteristiche

OnePlus Ace 2 è di recente apparso nel database di Geekbench, lasciando trapelare (e di fatto, confermando) alcune delle sue caratteristiche già a lungo discusse. L'unità approdata sul sito Web del portale di benchmark è alimentata da un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un SoC a 4 nm TSMC con CPU Kryo (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510). Il tutto è accompagnato da ben 16 GB di RAM, molto probabilmente di tipo LPDDR5X.

Questa configurazione ha permesso a OnePlus Ace 2 di raggiungere un totale di 1.343 punti nel test single-core, e di 4.115 punti nel test multi-core. Il dispositivo è anche apparso su AnTuTu. Qui, lo smartphone ha totalizzato oltre 1.14 milioni di punti, che è attualmente il punteggio più alto tra i dispositivi dotati dello stesso SoC.

Il lancio dello smartphone è atteso per il prossimo 7 febbraio in Cina. Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di OnePlus 11R/Ace 2, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

