Honor 80 Pro Flat Screen: ufficiale la versione senza schermo curvo

Nei mesi passati abbiamo conosciuto la serie 80, che con l'inizio del 2023 viene riaccesa con il lancio della nuova versione di Honor 80 Pro Flat Screen. Una scelta piuttosto atipica, dato che per la prima volta negli ultimi anni un produttore decide di lanciare lo stesso smartphone dotato sia di schermo curvo che di schermo piatto. Ma questa non è l'unica differenza fra le due versioni, perciò vediamo cos'ha preparato Honor per la sua utenza.

Honor 80 Pro Flat Screen rilanciato in una nuova versione dotata di schermo piatto

Design e display

Se il primo Honor 80 Pro è dotato di uno schermo curvo OLED da 6,78″, su questo nuovo modello Flat Screen troviamo invece uno schermo ma piatto e da 6,67″ Full HD+. È sempre un'unità OLED a 10-bit con refresh rate a 120 Hz, supporto PWM Dimming a 1.920 Hz e lettore d'impronte nello schermo; a cambiare è anche il punch-hole, non più allungato in stile Isola Dinamica bensì quello classico al centro dello schermo. Cambiano leggermente anche le dimensioni, pari a 162,5 x 75,3 x 7,9 mm con un peso di 186 grammi.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La parte principale della scheda tecnica di Honor 80 Pro Flat Screen rimane sostanzialmente la stessa. Mi riferisco allo Snapdragon 8+ Gen 1, SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core fino a 3 GHz e GPU Adreno 730, oltre alla batteria da 4.800 mAh con l'invariata ricarica rapida a 66W, mentre il software si basa su Android 12 e MagicOS 7.0.

Un'altra differenza è che in questa nuova versione il comparto fotografico è da 160+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4, quindi con un ultra-grandangolare meno performante. Inoltre, davanti c'è una singola selfie camera da 32 MP f/2.4 che prende il posto della 50+2 MP del modello curvo.

Prezzo e disponibilità

Disponibile nelle colorazioni Black, Green e Pink, Honor 80 Pro Flat Screen è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 493€ (3.599 CNY) per l'unica variante da 12/256 GB.

