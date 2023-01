L’app Google Home adesso controlla anche TV e condizionatori

La domotica di Google continua ad evolversi, questa volta con un nuovo aggiornamento per l'app Home che guadagna la possibilità di sfruttare un telecomando virtuale per il controllo di dispositivi smart come TV e condizionatori.

Su Google Home arriva il telecomando per controllare TV, condizionatori e smart device

Dopo l'integrazione di Matter sui dispositivi Nest e Android, Google continua lo sviluppo della casa intelligente con una nuova funzione per l'app Home, a cui è affidato il controllo, l'integrazione e la scoperta dei dispositivi smart.

Con la pubblicazione della versione 2.62.1.9, alcuni utenti di Google Home hanno ricevuto l'integrazione di un nuovo telecomando digitale in grado di controllare le TV smart connesse: è possibile, infatti, alzare/abbassare il volume, mutare/smutare, accendere o spegnere il dispositivo, cambiare canale, selezionare la sorgente oppure mettere in pausa e riprendere la riproduzione.

Questa nuova funzione è utile anche a controllare altri dispositivi intelligenti, come per esempio i condizionatori: una volta collegato il dispositivo è possibile regolare la temperatura e l'accensione direttamente tramite il nuovo telecomando di Google Home.

La nuova funzione, seppur arrivata inizialmente come aggiornamento dell'app, viene attivata lato server e non tutti gli utenti la vedono in automatico. Se non doveste visualizzare il telecomando all'interno di Google Home, dovrete solamente attendere.

Potete scaricare Google Home sia sui dispositivi Android che su quelli iOS:

