Addio alla modalità aereo: si potrà navigare in Internet anche mentre si è in volo

La Commissione Europea si è riunita per prendere posizione su di un tema molto importante, specie per chi per motivi di lavoro si ritrova a viaggiare spesso in aereo. Presto, si potrà dire addio alla modalità aereo e navigare in Internet anche mentre si è in volo.

In aereo si potrà navigare in Internet grazie al 5G

Come ben sapete, oggi, l'utilizzo dello smartphone in aereo è molto limitato: occorre attivare la modalità aereo, oppure spegnerlo completamente. Nonostante la Commissione Europea avesse già nel (non troppo) lontano 2008 riservato alcune bande agli aeromobili per offrire accesso ad Internet mentre si è in volo, il servizio si è rivelato in realtà assai costoso, oltre che lento, per cui è stato pressoché inesistente.

Qualcosa sta per cambiare. Proprio qualche ora fa, infatti, la Commissione Europea ha annunciato di aver abolito la regola che impone l'utilizzo della modalità aereo e che presto sarà possibile utilizzare le reti 5G per navigare in Internet anche mentre si è in volo. Secondo la Commissione, il nuovo sistema sarà in grado di sfruttare le velocità di download molto più elevate fornite dal 5G per fornire connettività superiore ai 100 Mbps. La scadenza per gli Stati membri per rendere disponibili le bande di frequenza 5G per gli aerei è fissata al prossimo 30 giugno 2023.

