Non solo notebook: Xiaomi ha pronti Mini PC e PC Desktop

Durante l'evento di presentazione della nuova serie 13, oramai rimandato a data da destinarsi, è praticamente certo che Xiaomi sarebbe dovuta debuttare nel mondo dei Mini PC. Nel mentre attendiamo di scoprire quando arriverà, in queste ore sono emerse online le prime immagini e un curioso invito ricevuto da alcuni esponenti della stampa che confermano questa indiscrezione.

Mini PC: la potenza di RDNA 2 al servizio di Xiaomi

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Mini Host non sarà solo quando sarà presentato ufficialmente: al suo fianco troveremo un vero e proprio Mini PC desktop con form-factor ridotto in versione “barebone”. Questo particolare sistema, infatti, metterebbe a disposizione soltanto alimentatore, scheda madre e CPU, mentre le memorie RAM ed SSD dovrebbero essere aggiunte a parte. Nelle immagini del dispositivo trapelato online, tuttavia, lo chassis è completamento vuoto e l'unico componente presente è un alimentatore da 100W SFF. Non è chiaro, a questo punto, quale possa essere l'offerta in termini di potenza e qualche CPU possa essere installata, se Intel o AMD.

In rete sono trapelate anche le immagini promozionali del succitato Mini Host, il primo mini PC di Xiaomi che potrebbe essere equipaggiato con soluzione AMD Ryzen 7 6800H, processore da 45W di TDP e con scheda grafica Radeon 680M RDNA 2.

Il prezzo di questo nuovo dispositivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 430€, senza memorie. Il pacchetto completo, con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD potrebbe venire a costare intorno ai 570€. Non ci resta che attendere nuove informazioni ufficiali per scoprire se entrambi i PC arriveranno sul mercato e se saranno disponibili anche nel nostro paese.

