I migliori smartphone su Amazon per il Black Friday 2022

Il giorno che tutti aspettavano è finalmente arrivato: il Black Friday 2022 è qui. Se avete tanto atteso il venerdì nero per risparmiare sull'acquisto del vostro nuovo smartphone, questo nostro approfondimento vi guiderà nei meandri di Amazon alla ricerca della miglior opportunità di risparmio.

Black Friday 2022: quali smartphone acquistare su Amazon

Non è un segreto che anche gli smartphone soffrono l'avanzare dell'età: aggiornamento dopo aggiornamento il nostro smartphone inizia a risentire sempre di più dei mesi che passano, quindi perché non sfruttare il Black Friday per regalarsi il tanto desiderato ultimo modello con tanto di super risparmio? Proprio per questo motivo abbiamo stilato una lista delle migliori offerte per gli smartphone disponibili su Amazon.

Prima di partire, però, vi segnaliamo una super offerta dedicata a ZTE Axon 40 Ultra che in occasione del Black Friday scende al prezzo di 799€ sul sito ufficiale (invece di 829€). Durante la giornata di venerdì 25 novembre, inoltre, potrete approfittare di un flash sale che abbasserà ulteriormente il prezzo a 749€! La spedizione è gratuita, quindi non lasciatevi sfuggire questa ghiotta occasione.

