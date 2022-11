Doogee T10 in vendita: il primo tablet del brand è disponibile per tutti

Dopo l'annuncio ufficiale, ecco che il primo tablet della compagnia cinese è disponibile all'acquisto. Stiamo parlando di Doogee T10, dispositivo che segna l'ingresso del brand in uno dei settori più in voga del momento: il terminale arriva a livello globale ed è già disponibile in offerta lancio ad un prezzo ghiotto!

Doogee T10 è il primo tablet del brand cinese, ora disponibile all'acquisto

Il tablet Doogee T10 è caratterizzato da un corpo sottile – dallo spessore di 7.5 mm – ed una cover posteriore in alluminio: si tratta di un dispositivo leggero ed elegante, dallo stile fresco. Le colorazioni sono tre: Space Gray, Neptune Blue e Moonlight Silver.

Frontalmente abbiamo un ampio schermo da 10.1″ Full HD+, con tanto di certificazione TUV Rheinland: parliamo di una soluzione pensata per non affaticare gli occhi, con tanto di modalità Eye Comfort, Dark Mode e Sleep Mode.

Non manca la certificazione Widevine L1: ciò vuol dire che il tablet supporta lo streaming in alta definizione sulle principali piattaforme video (Netflix, Hulu e così via).

Le specifiche tecniche di Doogee T10 comprendono il chipset Unisoc T606, 8 GB di RAM, 128 GB di storage espandibile fino ad 1 TB tramite microSD, una colossale batteria da 8.300 mAh con ricarica da 18W. Completano il pacchetto una fotocamera da 13 MP, speaker stereo, una porta Type-C, Wi-Fi Dual Band, Android 12.

Lato software sono presenti funzioni come lo Split Screen e la 2 in 1 Mode (collegando una tastiera); non manca il supporto agli stilo.

Il primo tablet di Doogee – il modello T10 – è finalmente disponibile all'acquisto su AliExpress e DoogeeMall (o qui), al prezzo promozionale di 119$. E se volete saperne di più, date un'occhiata anche alla pagina dedicata presente nel sito ufficiale del brand!

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

