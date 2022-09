Recensione CZUR Shine Ultra: scanner verticale, veloce ed automatizzato per documenti e libri

La scansione dei documenti è uno di quei processi che oggi, anche grazie a tante applicazioni per smartphone, è possibile svolgere in maniera abbastanza semplice. Se ci sono documenti da scansionare ad alta qualità, poi, si può sempre utilizzare un tipico scanner piano. Eppure, nonostante tutte queste possibilità, scansionare i documenti continua ad essere una gran seccatura, anche se si utilizza una stampante all-in-one che, nella maggior parte dei casi, prima di dare il via ad una scansione richiede l'esecuzione di diverse procedure, per non parlare di quando è necessaria una scansione di un documento fronte-retro, o di alcune pagine di un libro che è effettivamente difficoltoso da posizionare sulla superficie di scansione.

Ebbene, sono tutti problemi che con lo CZUR Shine Ultra l'azienda ha tentato di risolvere. Certo, non tutte le persone hanno questa necessità, ma sono convinto che per chiunque abbia a che fare ogni giorno con la necessità di scansionare documenti e libri, uno scanner verticale di questa tipologia sarebbe sicuramente cosa gradita.

Recensione CZUR Shine Ultra: scanner verticale automatico per Mac e PC

Caratteristiche tecniche

Effettivamente, così di primo acchito, lo CZUR Shine Ultra potrebbe sembrare una semplice lampada da scrivania. Composto da tre sezioni (un tappetino nero, lo scanner e la base d'appoggio), questo particolare scanner vereticale utilizza un braccio che si può ruotare di 90 gradi nel quale è stata inserita una fotocamera da 13 megapixel con cui effettuerà la scansione. Esiste anche una versione Pro che utilizza un sensore più risoluto, ma già con la risoluzione del dispositivo che abbiamo ricevuto in prova, nella maggior parte dei casi le scansioni sono sempre di qualità.

Il braccio verticale, poi, è regolabile in altezza per aumentare o diminuire la superficie di scansione, mentre quello orizzontale può essere ripiegato quando il dispositivo non è in uso, in modo da ridurne le dimensioni e renderlo anche piuttosto portatile. Sulla base, poi, c'è un c'è un'altra porta alla quale si potrà collegare un vero e proprio pedale, con il quale si potrà avviare la scansione “con il piede” senza la necessità di interagire continuamente con il software per Windows e Mac.

Questa struttura permette allo CZUR Shine Ultra di riuscire ad effettuare scansioni di documenti che possono avere una dimensione massima pari a quella di un foglio A3, ed il tutto avverrà tramite una connessione USB, la cui porta è posta nella parte posteriore della base d'appoggio.

Ed è forse questo l'unico limite di questo dispositivo: la necessità di collegare lo scanner sempre in maniera cablata al computer potrebbe essere piuttosto fastidiosa, soprattutto perché utilizza un cavo USB-A ed ormai la stragrande maggioranza dei notebook è sprovvisto di questa possibilità. Insomma, una connessione wireless o, quantomeno, una connessione tramite USB-C sarebbero state bene accette.

Utilizzo quotidiano e qualità dell'immagine

Utilizzare lo CZUR Shine Ultra è una cosa davvero semplice e alla portata di tutti. Dopo aver effettuato le connessioni ed aver posizionato il dispositivo in una posizione utile da poter effettuare una scansione, bisognerà installare il software proprietario dell'azienda, disponibile gratuitamente sia per Mac che per PC anche sul sito ufficiale del brand.

Dopo aver posizionato il documento o il libro da scansionare, qualora sia necessario si potranno utilizzare le due “pinze” di colore giallo che escono nella confezione per mantenere ferme le pagine o per appiattire eventuali curvature di un libro. Il loro colore e la presenza di alcuni simboli non sono casuali: grazie a queste “linee guida”, effettuata la scansione il software sarà in grado di eliminare la loro presenza, in modo da garantire una scansione precisa e puntuale, senza alcun elemento esterno al documento desiderato.

La fotocamera dello scanner ha un sensore da 13 megapixel, che produce immagini con una risoluzione di 4160 x 3120 pixel, ma ciò che è importante tenere a mente i DPI della scansione, variano in base alla distanza che c'è tra il braccio orizzontale e il documento scansionato: in soldoni, qualora il braccio fosse più basso i DPI sarebbero più alti e viceversa. La scansione di un documento A4 sarà 340 DPI, mentre quella di un documento A3 sarà 245 DPI.

Per eseguire una scansione completa sarà necessario solo un secondo per pagina e sarà anche possibile attivare una modalità di scansione automatica con la quale, ogni secondo, il software darà il via al processo: è una modalità comoda per effettuare scansioni di libri o di più pagine, che richiederà solo la necessità di voltare pagina. E preso dalla foga di vedere le reali potenzialità di questo prodotto, ho effettuato una scansione di un libro di 500 pagine in poco più di 8 minuti. Non male.

In via generale, le scansioni di documenti basati su testo in bianco e nero sono buone, ed anche le foto a colori vengono ben scansionate, anche se in questo caso dipende dal formato. Ciò che mi ha lasciato un po' perplesso è che ho notato che lo CZUR Shine Ultra inizia ad avere qualche difficoltà con le pagine lucide: oltre alla fotocamera, lo scanner integra anche una luce LED che serve ad illuminare la zona di scansione e che, ovviamente, viene riflessa sulle pagine lucide.

Software

Tramite il software proprietario dell'azienda è possibile salvare le scansioni in più formati, tra cui JPG o PDF. Integra anche un buon software OCR, con il quale riconosce il testo scansionato, e che supporta 185 linque diverse. In buona sostanza, questa funzione permetterà la creazione di file Word contenenti il testo del documento scansionato, ed è una cosa molto comoda soprattutto qualora si avesse la necessità di tradurre un libro: basterà riconoscere il testo con lo CZUR Shine Ultra e poi tradurlo con Google Translate.

Il sofware poi, integra una funzione di appiattimento delle curve automatica, che funziona piuttosto bene e che risulterebbe molto comoda soprattutto quando si scansiona un libro le cui pagine saranno naturalmente curve verso l'alto. Ed oltre queste caratteristiche, ci sono altre funzionalità molto utili:

Raddrizzamento automatico : se il documento non è perfettamente dritto, il software lo compenserà e lo allineerà correttamente.

: se il documento non è perfettamente dritto, il software lo compenserà e lo allineerà correttamente. Ritaglio automatico : se il documento presenta bordi irregolari, l'immagine scansionata avrà bordi dritti.

: se il documento presenta bordi irregolari, l'immagine scansionata avrà bordi dritti. Purificazione dello sfondo : se lo sfondo del testo è macchiato o scurito, il software lo renderà più luminoso.

: se lo sfondo del testo è macchiato o scurito, il software lo renderà più luminoso. Combinazione dei lati anteriore e posteriore: con cui è possibile acquisire documenti fronte-retro in un'unica immagine.

Insomma, si tratta di un buon software che rende lo CZUR Shine Ultra decisamente versatile e che ne permetterà anche l'utilizzo come una sorta di webcam con cui proiettare le immagini di un libro o di un documento in una riunione o in un meeting, oppure in videochiamate su Zoom, Google Meet e tutte le altre piattaforme.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del CZUR Shine Ultra è di 199,00 dollari ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto grazie ad un coupon del 10% che farebbe scendere la cifra a 179,00 dollari, cioè circa 178 euro con il cambio attuale. E sì, si tratta di un prodotto che di certo non servirà a tutti, perché è piuttosto di nicchia. Ma chiunque abbia la necessità di un dispositivo del genere, sappia che stiamo parlando di uno scanner verticale ben progettato, in grado di velocizzare sensibilmente la scansione di documenti di grandi dimensioni o di libri.

È semplice da utilizzare e dispone di un software gratuito che è compatibile con tutti i più diffusi sistemi operativi, in grado di automatizzare e correggere il più possibile il processo, e di generare immagini di buona qualità. L'unico neo: l'unica connessione tramite USB-A.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.